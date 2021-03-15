鄭文燦指當年沒人主張大潭海岸劃自然地景 羅智強打臉

桃園市長鄭文燦在臉書表示，2014年行政院宣布核四封存，馬政府隨即啟動「大潭電廠擴建、中油三接興建」兩大計畫，以彌補發電缺口，包括他自己等人「沒人主張大潭海岸劃為自然地景」。國民黨革實院院長、議員羅智強在臉書公布當年報導打臉鄭文燦，指鄭承諾要把「桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景」。

鄭文燦說，如果當時大潭海岸劃為自然地景或是保護區，中油三接就無法推動。2014年的時空背景，包括馬英九、蔡英文、吳志揚、鄭文燦等四人，都沒有人主張大潭海岸劃為自然地景。不過羅智強表示，看起來鄭文燦是輕諾寡信，根本忘記自己承諾過什麼，他來幫幫這位「未來總統」喚醒一下記憶。

羅智強指出，核四是在2014年4月25日宣布封存，而鄭文燦在2014年的8月14日，跟環團一起開記者會，新聞節錄如下：「今（14）日縣議會門裡是農業發展局工作報告，並有多位議員針對觀新藻礁遭亞東石化破壞提出質詢；門外也有桃園在地聯盟及多個地方團體共同召開的『為千年藻礁討公道』記者會，另民進黨桃園市長參選人鄭文燦也到場聲援，門裡門外反對者共同主張應將桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景，避免無法復原的人為破壞。」

羅智強說，鄭文燦明明就在核四封存之後，承諾要把「桃園沿海27公里長的藻礁生存海岸線指定為暫定自然地景」，怎麼現在可以完全不認帳呢？當市長就這樣沒有誠信，還有辦法選總統嗎？還是想選總統就一定要說謊嗎？