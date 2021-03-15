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神隱多日終現身！王定宇回應同居、財產申報風波：「我不再租了」
民進黨立委王定宇與黨發言人顏若芳爆出同居風波，王定宇神隱多日，今天現身立法院受訪，他說，第一時間他就回應了，就是單純的分租狀況，從一開始到現在妻子、家人都很清楚，這幾天看事情發展，這段時間讓朋友們擔心了，媒體也花很多時間，他覺得很不好意思，這事情應該告一段落。
媒體問到租幾個月，他說不太清楚，大約4到5月時間。「我不再租了，只是租幾個月，單純房東房客，從租屋到不租，我妻子都很清楚」。
至於監院財產申報問題，王定宇說，注意看他的臉書發文，文字不清楚我還修改幾次，108、109年他都有申報，是申報人員誤觸了，把108年蓋掉109年，資料都在監院，上周還有簽名，這周會揭露，是申報人員按錯，不是監院誤觸，是作業疏失，申報內容都在裡面，申報的資料按錯了。
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