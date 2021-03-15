砂石汙染 孫大千槓鄭文燦：請揪出幕後黑手 否告發瀆職
前立委孫大千因藻礁爭議槓上桃園市政府。他今天在臉書表示，桃市府環保局和發言人回應令人失望，對於他質疑的砂石車汙染問題完全不敢回答，請桃園市政府24小時內解釋清楚，縱放土資場和砂石廠汙染桃園海岸的幕後黑手是誰，不然他就只好把資料交給檢調單位，告發桃園市政府瀆職。
孫大千指出，既然桃園市政府2016年以前就知道上福、新品亂排廢水到草漯沙丘，為什麼2018年縣市長選舉時要護航業者，告訴媒體「查無排廢」，事後又把新聞稿拉掉？發言人2018年時應該就在市府了，是否要說明一下。
孫大千強調，他從頭到尾都在質疑，為什麼這兩間砂石廠長期排廢水汙染桃園海岸，幾10億的獲利竟然只要罰不到45萬？面對問題時，環保局只會帶風向說他質疑稽查同仁的辛勞，卻不敢正面回答，最後到底是哪一位高層要環保局同仁，不對兩間砂石廠停工調查，僅罰款卻不須改善？
孫大千詢問鄭文燦，「你的幕僚一直說謊不累嗎？我再明確提出環保局瀆職的證據。」
孫大千拿出保七總隊的回函（見圖一），上面指出，2018年12月15日，保七會同桃園市環保局到現場開挖，發現兩支暗管，且裡面還存有泥漿，判斷仍在使用。結果同一件案件（見圖二），環保局的回覆竟然是：「未發現排放廢水情事」。保七跟環保局一起去，保七都查到了，環保局還在遮掩什麼？是誰叫環保局這樣保護違法業者。
再來，孫大千指出，保七的回函明確提到發現海邊的兩支暗管，但桃園市環保局因故無法向上開挖，所以查不到暗管接到哪裡。請問環保局到底有什麼苦衷，為什麼這兩條暗管不能開挖？
最後孫大千說，圖三中指出環保局2019年1月就已經查到，砂石場裡的收集池也埋了兩支暗管，等於在2019年1月的時候環保局就已經知道了廠內有暗管，海邊也有暗管，中間連起來的部分卻「因故不能挖」？然後環保局只罰了3萬7500元，而且還不須改善？明明是用膝蓋想都可以推論出來的結果，為什麼桃園市府卻視而不見，是因為稽查官員的經驗不足，還是因為背後有特定勢力在護航。
孫大千呼籲鄭文燦，如果不敢親自回應，也請交代發言人和環保局，就問題回答，不要複製貼上、避重就輕，「或是你可以開始想，要怎麼跟檢調說」。
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