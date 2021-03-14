游錫堃考察立院垃圾分類遭質疑 綠委：被人歪樓抹黑

立法院長游錫堃周二將安排巡視院區各空間垃圾分類，由於每周2、5都是立法院長表定主持院會議事的時間，該行程引起議論。游錫堃昨天表示，立法院長不是只有主持議事，對國會全部行政都要關照。

根據目前所知的視察規畫，游錫堃周二下午2時30分起，將從院長室出發，巡視院區內「垃圾分類情形」。

巡視行程首站就是院區內的第一記者室，之後再依序轉往群賢樓2樓茶水間、群賢樓101會議室與紅樓電梯旁等地。隨後依序轉往行政大樓1樓廁所旁、青島側門的垃圾分類場，再轉往立委中興大樓研究會館B1巡視「垃圾分類情形」，總巡視時間約半小時。

被問到該行程比主持議事重要？游錫堃今天陪同蔡英文總統出席第91屆國醫節慶祝大會受訪表示，他是利用其他時間，來做垃圾分類了解，立法院要做表率，他只是希望在立法院的垃圾分類應該要落實，做好垃圾分類，才能垃圾減量；友善地球，才能讓人類永續發展。

對於游錫堃此舉被揶揄「沒事幹」，民進黨立委陳亭妃說，環保議題近期大家都很關注，開會期間垃圾非常多，院長帶頭做起，有宣示意味；她不認同這次有人刻意攻擊院長巡視議場垃圾分類，被人「歪樓」抹黑，是很惡質做法。

國民黨立委陳玉珍說，可見院長親力親為，很有「水牛伯」的精神，且副院長也在，可以代為主持議事。

民眾黨團總召邱臣遠說，只要議長能在議事主持間找到平衡，關心垃圾分類無可厚非，立法院又要印很多文件，院長願意花時間，樂觀其成；但相關部門也該為院長分憂解勞。

時力黨團總召邱顯智說，立院每層樓都有垃圾分類的地方，院長可能因防疫工作要做更好，才去關心垃圾分類，「院長關心院區大小事，其實也不錯」。