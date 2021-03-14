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王浩宇出招這3字 潘忠政臉書瞬間遭灌爆

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
民進黨前市議員王浩宇。本報資料照
民進黨前市議員王浩宇。本報資料照

藻礁公投領銜人潘忠政今天爆出臉書帳號遭限權，懷疑是遭網軍攻擊。民進黨前市議員王浩宇不以為然，反稱自己遭潘影射是同志，晚間還發文稱「只要到潘老師臉書寫『日月光』三個字就會被直接封鎖」，導致潘忠政臉書瞬間遭數十位網友灌爆「日月光」3字。潘忠政則以20字回應近日紛擾。

對於潘忠政臉書帳戶遭多項限制，王浩宇表示，潘忠政日前轉貼文章影射他是同志，而臉書針對性別歧視本就有相關規定，帶風向說是國家機器打壓，他覺得非常不妥當。

王浩宇晚間9點再發文表示：「據說，只要到潘老師臉書寫『日月光』三個字就會被直接封鎖」。

結果短短半小時，潘忠政臉書被數十則寫著「日月光」3字的各種留言灌爆，有人揶揄「潘老師請問『晃胱』怎麼念？」「你是不是日月光門神？」「月光光心慌慌，日月光也慌慌」「潘老師的存在如同日月光芒般的照亮台灣」

在王浩宇發文的同時，潘忠政也同步發文表示：「救藻礁團體或個人，每次被攻擊就獲得一枚勳章」。

藻礁公投領銜人潘忠政和民進黨前市議員王浩宇晚間幾乎在同一個時間發文。圖取自潘忠政、王浩宇臉書
藻礁公投領銜人潘忠政和民進黨前市議員王浩宇晚間幾乎在同一個時間發文。圖取自潘忠政、王浩宇臉書
網友到藻礁公投領銜人潘忠政臉書灌爆留言。圖取自潘忠政臉書
網友到藻礁公投領銜人潘忠政臉書灌爆留言。圖取自潘忠政臉書

潘忠政 王浩宇 藻礁

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