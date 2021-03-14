聽新聞
test
0:00 / 0:00
王浩宇出招這3字 潘忠政臉書瞬間遭灌爆
藻礁公投領銜人潘忠政今天爆出臉書帳號遭限權，懷疑是遭網軍攻擊。民進黨前市議員王浩宇不以為然，反稱自己遭潘影射是同志，晚間還發文稱「只要到潘老師臉書寫『日月光』三個字就會被直接封鎖」，導致潘忠政臉書瞬間遭數十位網友灌爆「日月光」3字。潘忠政則以20字回應近日紛擾。
對於潘忠政臉書帳戶遭多項限制，王浩宇表示，潘忠政日前轉貼文章影射他是同志，而臉書針對性別歧視本就有相關規定，帶風向說是國家機器打壓，他覺得非常不妥當。
王浩宇晚間9點再發文表示：「據說，只要到潘老師臉書寫『日月光』三個字就會被直接封鎖」。
結果短短半小時，潘忠政臉書被數十則寫著「日月光」3字的各種留言灌爆，有人揶揄「潘老師請問『晃胱』怎麼念？」「你是不是日月光門神？」「月光光心慌慌，日月光也慌慌」「潘老師的存在如同日月光芒般的照亮台灣」
在王浩宇發文的同時，潘忠政也同步發文表示：「救藻礁團體或個人，每次被攻擊就獲得一枚勳章」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言