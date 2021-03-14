王浩宇出招這3字 潘忠政臉書瞬間遭灌爆

藻礁公投領銜人潘忠政今天爆出臉書帳號遭限權，懷疑是遭網軍攻擊。民進黨前市議員王浩宇不以為然，反稱自己遭潘影射是同志，晚間還發文稱「只要到潘老師臉書寫『日月光』三個字就會被直接封鎖」，導致潘忠政臉書瞬間遭數十位網友灌爆「日月光」3字。潘忠政則以20字回應近日紛擾。

對於潘忠政臉書帳戶遭多項限制，王浩宇表示，潘忠政日前轉貼文章影射他是同志，而臉書針對性別歧視本就有相關規定，帶風向說是國家機器打壓，他覺得非常不妥當。

王浩宇晚間9點再發文表示：「據說，只要到潘老師臉書寫『日月光』三個字就會被直接封鎖」。

結果短短半小時，潘忠政臉書被數十則寫著「日月光」3字的各種留言灌爆，有人揶揄「潘老師請問『晃胱』怎麼念？」「你是不是日月光門神？」「月光光心慌慌，日月光也慌慌」「潘老師的存在如同日月光芒般的照亮台灣」