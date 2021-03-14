外交部駁斥購廣告涉收賄議員 藍委：更啟人疑竇

美國媒體披露，德國議員被控因透過報紙廣告收賄請辭調查，台灣政府也購買該報廣告。我外交部今澄清，此事與駐處刊登廣告完全無涉，外媒對駐德代表處的相關報導，或特定立委未向外交部查證的發文，皆為明顯錯誤。藍委陳以信晚間再回應，外交部不去對國際媒體說明，反而質疑國內立法委員的質疑？

德國基民黨國會議員霍普特曼遭控，藉故收取外國賄款因而被請辭調查；其中，台灣跟越南政府也涉及該案，台灣遭爆出花了新台幣約80萬元，購買該議員所出版小報廣告。陳以信呼籲駐德代表謝志偉說清楚，講明白。

外交部表示，駐處2015年起，定期在南圖林根信使報刊登廣告以增加我國的能見度。每則廣告1000歐元，共計2萬4千歐元。與亞塞拜然駐德國大使館單次支付1萬6千多歐元刊登廣告的情況完全不同；且相關廣告支付予HCS Medienwek公司，郝普特曼不是該公司股東也不是收款的對象，與駐處刊登廣告完全無涉。

陳以信表示，他在上篇貼文中所引述者，均為美國與德國重要媒體的報導內容，何錯之有？外交部下午回應真是不知所以，如果認為國際媒體報導內容有錯，外交部更應該對國際媒體說明澄清，而不是內宣內行、外宣外行。

陳以信也說，尤其這則報導德國政壇醜聞的新聞中，寫明該地區小報就是由涉嫌議員所發行，外交部現在拿廣告公司做擋箭牌，反而是混淆視聽，更容易引人疑竇。畢竟台灣被影射涉及賄賂的金錢管道，對台灣國際形象已有不良影響。

陳以信說，外交部現在當務之急，不僅應儘速對國際媒體澄清，更應立即檢討現行做法，馬上停止這種瓜田李下遊走法律邊緣的金錢宣傳管道，積極停損避免對台灣國際形象的傷害繼續擴大才是。