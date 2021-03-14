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潘忠政臉書被禁 綠委：查出原因、再下定論

聯合報 / 記者李承穎劉宛琳／台北即時報導
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政臉書被限制。圖／取自潘忠政臉書
珍愛藻礁公投領銜人潘忠政臉書被限制。圖／取自潘忠政臉書

「珍愛藻礁公投」連署領銜人潘忠政今天凌晨在臉書說，自己的臉書帳號因不明原因，成為已限制帳號，代表他30天內不能直播、也不能發廣告。有網友認為是網軍惡意檢舉。民進黨立委支持潘忠政查出原因，再下定論，若有人惡意檢舉當然要譴責；國民黨則認為，臉書是自由發言平台，除了兒少不宜行為，其他言論都保障，「難道潘老師是色情狂嗎？」

藻礁公投連署已衝破70萬份，潘忠政在臉書指出，自己半夜收到臉書通知，被限制不准直播和不能買廣告30天，自己近來已很少發文、開直播，也很少買廣告，不知道被限制的原因。

「潘忠政老師難道是色情狂嗎？」國民黨文傳會副主委鄭照新質疑，以前大家對臉書的印象是自由的發言平台，除了兒少不宜的猥褻圖片、仇恨人身安全威脅言論以外，其他的言論都受到保障，如今潘忠政臉書居然被禁，重啟核四公投領銜人黃士修臉書也離被禁「一步之遙」。

鄭照新說，臉書如果沒有分辨能力，僅因網軍操作檢舉便部分青紅皂白禁止，只要反對執政黨就會被禁，將不自覺成為政府反民主與打壓言論自由的幫凶，只有極權國家才出現的政治思想言論審查制度，不應該在台灣出現。

民進黨立委洪申翰說，自己幾年前也曾遇過限制帳號，一周才恢復，至今都不知原因，他也沒辦法對潘忠政臉書被限制多作揣測。

民進黨立委陳亭妃說，臉書有一套管理機制，潘老師身為當事人，支持潘去查出原因，若有人惡意檢舉一定要譴責，但不用一下子就下定論說是網軍攻擊。

時代力量立院黨團總召邱顯智說，臉書言論自由保障非常重要，雖然臉書做為社群平台，也是私人公司，但我國是法治國家，言論自由是基本人權保障，無論對公投正反意見都該保障，民主可貴就是表達多元意見，本周會去幫潘忠政了解臉書限制是否為惡意檢舉。

潘忠政 民進黨 國民黨 鄭照新

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