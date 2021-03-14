雲林同鄉會活動 蔡英文介紹陳時中「很重要的一個人」

台北市雲林同鄉會總會第21屆第一次會員大會及理事長交接就職典禮今天晚上在大直典華飯店登場，現場眾星雲集，蔡英文總統、衛福部長陳時中及立委蔣萬安都同場現身，不過並未同台。陳時中約晚上6時到場，受到熱烈歡迎，隨後蔡總統在6時30分到場，致詞時還特別介紹陳時中是「這次台灣能夠度過疫情，很重要的一個人」。

蔡總統致詞時表示，在台北、新北有非常多雲林人，雲林人也都非常驕傲自己來自雲林，有一次有人在北市公車上，曾看見一位女學生背著書包，上面寫著「雲林女兒」，代表對故鄉的認同和感情一定非常深。她也說，她過完年之後第一個出台北的行程，就是到雲林去，為什麼去雲林，因為雲林很重要，不但是農業首都，也是綠能發展上非常重要的地方，雲林海線日照充足，適合發展太陽光電及養殖漁業，推動漁電共生的時候，想到的就是雲林。

蔡總統也說，未來將透過前瞻基礎建設計畫，在雲林有系統地推動基礎建設，讓雲林的農民朋友可有更好的工作環境，會和雲林站在一起，把雲林發展到最好。

陳時中致詞時說，他很開心參加雲林同鄉會活動，看得出來大家向心力非常好。他說，雲林鄉親需要很多醫療服務，近年政府除了核准雲林縣政府建置200床的住宿式長照機構，也核准台大雲林分院擴建，未來還要建設國家級的長照研究中心，挹注長照資源到地方。未來面對疫苗等問題，還需要雲林鄉親一起做、大家一起來努力。