台灣花80多萬捲入德議員收賄醜聞？ 外交部駁：明顯錯誤

美國媒體披露，德國議員被控因透過報紙廣告收賄請辭調查，台灣政府也購買該報廣告。國民黨立委陳以信點名駐德代表謝志偉「說清楚講明白」。我外交部今天澄清，此事與駐處刊登廣告完全無涉，外媒對駐德代表處的相關報導，或特定立委未向外交部查證的發文，皆為明顯錯誤。

德國基民黨國會議員霍普特曼遭控，藉故收取外國賄款因而被請辭調查；其中，台灣跟越南政府也涉及該案，我國遭爆出花了新台幣約80萬元，購買該議員所出版小報廣告。

陳以信質疑，台灣為何要購買該議員所出版小報廣告？有無政治考量？為何那麼貴？我國對外宣傳經費相當有限，如此投注在特定議員所擁有媒體上值得嗎？是否合法？要求外交部和謝志偉向國人說明。

外交部指出，南圖林根信使報是德東圖林根邦的地區報紙，為拓展德東地區民眾對我國的瞭解，我駐德國代表處自2015年起，定期在南圖林根信使報刊登廣告以增加我國的能見度，包括說明台灣參與WHO訴求、介紹台灣觀光旅遊等。每則廣告1000歐元，共計2萬4千歐元。

外交部說，此與亞塞拜然駐德國大使館於2018年10月，單次支付1萬6千多歐元刊登廣告的情況完全不同；且相關廣告支付予HCS Medienwek公司，國會議員郝普特曼不是該公司股東也不是收款的對象，與駐處刊登廣告完全無涉。

外交部表示，國外媒體對駐處的相關報導，或特定立委未向外交部查證的發文，皆為明顯錯誤。謝志偉2016年到任後，持續推動台灣與德國的雙邊關係，爭取德國各界人士對台灣的瞭解與支持。

外交部表示，駐處刊登廣告，屬我駐外館處於當地的正常文宣工作，並無外界所稱有政治考量或獨厚當地政治人員情況；外交部對相關影涉及質疑表示遺憾，盼能速為更正。