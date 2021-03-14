快訊

北市晚間火警民宅竄火舌 消防20車到場搶救中

千人搶買預售屋！內政部今發動稽查 最高開罰2500萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔣萬安赴雲林同鄉會沒遇到陳時中 用台語報告他又當爸

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

北市雲林同鄉會總會第21屆第一次會員大會及理事長交接就職典禮今晚在大直典華飯店登場，現場眾星雲集，蔡英文總統、衛福部長陳時中及立委蔣萬安都同場現身，不過並未同台。蔡總統在晚上6時30分到場，致詞及合照後先離開，蔣萬安隨後在7時10分與雲林縣長張麗善一起現身，致詞時除介紹自己是「雲林外孫」，還特別報告太太懷孕了，「替雲林再添一個小孫子」。

蔣萬安今天在張麗善介紹後致詞，還特別使用台語，他說，他相信大家都不知道，他是雲林外孫，他的媽媽從小住虎尾，過年都有回去虎尾，媽媽讀虎尾女中時，與他爸爸（章孝嚴）認識，是爸爸的學生，所以他很感謝雲林這個好地方，「因為如果沒有雲林就沒有我萬安啦，大家說對不對。」他也說，今天現場很多鄉親都住台北市，「未來大家有什麼需要，或什麼問題，就找我，我一定全力為大家打拚。」

隨後蔣萬安致詞又從台語轉換成國語，並接著說，今天還有一個好消息要向大家報告，「我又要做爸爸了，我太太最近又懷孕要做媽媽，把這個好消息跟所有雲林鄉親分享，也算是替雲林再添一個小孫子。」

蔣萬安 北市

延伸閱讀

蔣萬安腳穿「鞋王」成焦點 高嘉瑜不服輸：我可是政壇女鞋頭

相關新聞

潘忠政臉書被禁 綠委：查出原因、再下定論

「珍愛藻礁公投」連署領銜人潘忠政今天凌晨在臉書說，自己的臉書帳號因不明原因，成為已限制帳號，代表他30天內不能直播、也不...

台灣花80多萬捲入德議員收賄醜聞？ 外交部駁：明顯錯誤

美國媒體披露，德國議員被控因透過報紙廣告收賄請辭調查，台灣政府也購買該報廣告。國民黨立委陳以信點名駐德代表謝志偉「說清楚...

雲林同鄉會活動 蔡英文介紹陳時中「很重要的一個人」

台北市雲林同鄉會總會第21屆第一次會員大會及理事長交接就職典禮今天晚上在大直典華飯店登場，現場眾星雲集，蔡英文總統、衛福...

蔣萬安赴雲林同鄉會沒遇到陳時中 用台語報告他又當爸

台北市雲林同鄉會總會第21屆第一次會員大會及理事長交接就職典禮今晚在大直典華飯店登場，現場眾星雲集，蔡英文總統、衛福部長...

潘忠政臉書被限制 鄭照新：潘老師難道是色情狂嗎？

藻礁公投領銜人潘忠政在臉書自爆自己的臉書帳戶遭多項限制，不能直播也不能買廣告，引發議論。國民黨文傳會副主委鄭照新質疑：「...

柯文哲鬆口藍白還是可合作 國民黨：我們有自己的藍圖

民黨主席柯文哲上個月參加國民黨論壇，引發「藍白合」想像，導致民眾黨、藍營內部都炸鍋，最後民眾黨團在召委選舉選擇與民進黨團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。