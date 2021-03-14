蔣萬安赴雲林同鄉會沒遇到陳時中 用台語報告他又當爸

台北市雲林同鄉會總會第21屆第一次會員大會及理事長交接就職典禮今晚在大直典華飯店登場，現場眾星雲集，蔡英文總統、衛福部長陳時中及立委蔣萬安都同場現身，不過並未同台。蔡總統在晚上6時30分到場，致詞及合照後先離開，蔣萬安隨後在7時10分與雲林縣長張麗善一起現身，致詞時除介紹自己是「雲林外孫」，還特別報告太太懷孕了，「替雲林再添一個小孫子」。

蔣萬安今天在張麗善介紹後致詞，還特別使用台語，他說，他相信大家都不知道，他是雲林外孫，他的媽媽從小住虎尾，過年都有回去虎尾，媽媽讀虎尾女中時，與他爸爸（章孝嚴）認識，是爸爸的學生，所以他很感謝雲林這個好地方，「因為如果沒有雲林就沒有我萬安啦，大家說對不對。」他也說，今天現場很多鄉親都住台北市，「未來大家有什麼需要，或什麼問題，就找我，我一定全力為大家打拚。」

隨後蔣萬安致詞又從台語轉換成國語，並接著說，今天還有一個好消息要向大家報告，「我又要做爸爸了，我太太最近又懷孕要做媽媽，把這個好消息跟所有雲林鄉親分享，也算是替雲林再添一個小孫子。」