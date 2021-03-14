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分享成長經驗 賴清德勉勵單親家庭勇敢追求理想

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午拜訪「財團法人國際單親兒童文教基金會」。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德今天下午拜訪「財團法人國際單親兒童文教基金會」。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德今天下午拜訪「財團法人國際單親兒童文教基金會」，肯定該基金會長期投入弱勢族群服務，並勉勵單親家庭勇敢追求理想，走出自己的道路。他分享自己的成長經驗，強調他也是單親兒童，母親必須同時從事多份工作，才有辦法養家活口。但只要對自己、對未來有信心，一定可以走出困境。

賴清德致詞時表示，今天非常高興來到國際單親兒童文教基金會，一方面是來向基金會創辦人黃越綏請益，另方面則是希望幫大家加油、鼓勵。

副總統說，他擔任台南市長的時候，黃越綏特別把未婚媽媽療護中心「麻二甲之家」設在台南市麻豆區，一方面協助台南市解決這方面的問題，另方面也讓他有機會更進一步了解這個問題的嚴重性與重要性。尤其是「麻二甲之家」規模相當大，經營並不容易，但黃越綏在這麼多年以來，不管是透過公開演講、著書論述或去學校教書、主持電視與電台節目，都是一肩扛起，感動眾人，獲得大家的支持，令他相當敬佩。

賴清德也與在場的單親媽媽及小朋友們分享自己成長的故事。他說，自己也是單親兒童，母親必須同時從事多份工作，才有辦法養家活口。但是就像他母親常說的，「天無絕人之路、一枝草一點露」，只要對自己、對未來有信心，一定可以走出困境。

賴清德說，在單親家庭中長大的小孩，通常會對未來比較沒有信心，不知道未來要做什麼，因此在成長過程中，學習的榜樣非常重要。他出身於鄉下，對一個家庭來說，最大也最令人害怕的支出就是醫療費用。於是母親鼓勵他認真唸書，未來可以從醫。而他也就這樣一路走來，成為醫生。

賴清德認為，台灣社會很大，大到可以讓每一個人都去追求理想；「社會上有愛心的人也很多，只要有勇氣追求理想，自然而然，就會有人願意助你一臂之力。」他希望，大家都能勇敢追求理想，繼續加油，走出自己的道路。

賴清德

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