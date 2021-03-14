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【重磅快評】垃圾分類+切西瓜 游錫堃和林右昌沒事幹？

聯合報 / 主筆室
基隆市長林右昌騎偉士牌機車南北縱走700公里，走山路「台灣切西瓜」行程。圖／基隆市政府提供
基隆市長林右昌騎偉士牌機車南北縱走700公里，走山路「台灣切西瓜」行程。圖／基隆市政府提供

政壇最近有兩位要角的動作引人矚目，一是立法院院長游錫堃，一是基隆市長林右昌，前者在立院開議期間，高調列出行程表要視察立法院的垃圾分類，後者則大玩「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」的熱血行程，不僅把人累慘，機車也操翻；網友都在問：這兩位政治人物「沒事幹嗎？」　

立法院開議期間，除了八個常設委員會每周一、三、四有法案與報告待審，每周五、二更有定期院會要召開，游錫堃是院會法定議事主席，工作理當忙碌，但近日卻傳出游院長下周二要巡視院區各空間垃圾分類。

堂堂國會議長在開議期間巡視院區內的垃圾分類，游院長不免被質疑此時巡視垃圾分類有比主持議事重要嗎？他解釋是利用其他時間來做垃圾分類了解，而且立法院長不是只有主持議事，對國會全部行政都要關照。

好吧，游院長如果真的那麼關心垃圾分類，那也沒關係，他做了一年又一個多月的立法院長，是不是早就該去院區各角落巡視垃圾分類，而且應該找個非開會期間去看個仔細？刻意安排在開議期間巡視，所為何來？

更令人不解的是，院長院區巡視垃圾分類，幕僚竟大張旗鼓為此排出巡視行程表，每個定點停留幾分鐘都精準分配，讓人歎為觀止；其實，如果游院長真要了解院區垃圾分類情況，這樣敲鑼打鼓又能看到了幾分真實？這難道不是一場上下套好的戲碼？還是為滿足院長的官癮而安排的行程？以後立法院的垃圾分類是不是直接向院長報告？　　     　　　　　 　　　　　　

明年就要卸任的基隆市長林右昌則揪眾挑戰「24小時不斷電台灣縱走切西瓜」行程，一群人沒日沒夜地騎機車殺到屏東，他在臉書形容這趟機車行程是趟冒險，他不辱使命帶領了些許雨水南下，期盼這些水氣能夠繼續成長，造福台灣，充滿文青味。

林右昌並推崇屏東縣潘孟安吃整片西瓜很霸氣，還不忘力推太座的手作秋英牌鳳梨果醬很讚，至於真正的任務─「基隆城市博覽會」，只剩一句想「想PK什麼，隨時奉陪」。

屏東之後，林右昌今天轉至高雄，與高雄市長陳其邁等人一起吃肉圓，林右昌說他手催油門催到沒力，筷子拿不動，要人幫他準備叉子吃肉圓，他也從基隆自帶辣椒醬、烏醋和麻油沾醬，要跟高雄肉圓搭配，直誇基隆醬料跟高雄肉圓很搭。

看來，這趟機車冒險行程帶來的城市行銷訊息並不多，眾人只記得林右昌大推秋英牌鳳梨果醬及辣椒醬、烏醋和麻油，但這趟機車縱走卻是環保與交通安全的錯誤示範，沒計算碳排放，更忽略可能的行車風險，林右昌行前嗆台北市長柯文哲騎單車一日雙塔是過時老哏，林雖手痛到無法拿筷子，但是算計下一個位置的動作卻絲毫沒受影響，政治重於行銷，這樣的行程大概也只有林右昌一個人熱血，旁人恐怕無感。

立法院長游錫堃下周二下午2時30分起，將從院長室出發，開始巡視院區內「垃圾分類情形」。圖／讀者提供
立法院長游錫堃下周二下午2時30分起，將從院長室出發，開始巡視院區內「垃圾分類情形」。圖／讀者提供

林右昌 游錫堃

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開議巡視垃圾分類遭批沒事幹 游錫堃：不影響主持議事

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