聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲：民眾黨有自主性 「不然當小藍小綠不就好了」

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
柯文哲表示，民眾黨會按照議題去尋求合作對象，不然去當小藍或小綠不就好了。記者張睿廷／攝影
柯文哲表示，民眾黨會按照議題去尋求合作對象，不然去當小藍或小綠不就好了。記者張睿廷／攝影

國民黨人士近日多次批評台北市長柯文哲，甚至說出藍白終須一戰，柯文哲今日下午至板橋埤墘福德宮參拜時表示，在政治上朋友要多，敵人要少，若想法相近，也不排斥與國民黨合作，但他們會有自主性，不然去當小藍、小綠不就好了。

柯文哲表示，在政治上，朋友要多，敵人要少，民眾黨會按照議題去尋求合作對象，只要你講得有道理，就可以談合作，你講得沒道理，那就不會有人理你，民眾黨的做事風格是理性務實，會按照議題來討論。

媒體追問，有國民黨人士批不滿民眾黨與民進黨在立法院合作，對此有何看法，柯文哲回應，他們沒有要當小藍、小綠，會有政黨的自主性，若想法相近，合作這也不是什麼大問題。

外界也好奇，民眾黨在2022年選舉的布局進度到哪了?柯文哲表示，目前都還在找人中，還沒有找齊，會繼續努力找尋優秀人才。

柯文哲 民眾黨 國民黨

延伸閱讀

柯文哲說防疫好是運氣 陳時中：一定有一些運氣

高虹安怒拍桌 柯文哲：我喜歡有話直說個性

相關新聞

柯文哲：民眾黨有自主性 「不然當小藍小綠不就好了」

國民黨人士近日多次批評台北市長柯文哲，甚至說出藍白終須一戰，柯文哲今日下午至板橋埤墘福德宮參拜時表示，在政治上朋友要多，...

王浩宇遭潘貼文影射同志 潘忠政冷回：那個人沒公信力

藻礁公投領銜人潘忠政今天驚爆自己的臉書帳戶遭多項限制，質疑是遭網軍檢舉。對此，民進黨前市議員王浩宇不以為然在臉書表示，潘...

當台灣被貼上匯率操縱標籤 美豬牛會不會白吃了

中央銀行去年砸下391億美元重金買匯阻升新台幣，儘管維持了新台幣匯率的動態穩定，卻也因此踩了美國財政部畫的紅線，恐怕再度被美方列為匯率操縱國。儘管被美方認定操縱匯率對雙方經貿往來短期間不會受到太大衝擊，但如果不能撕下這個標籤，會否影響未來台美經貿談判，導致國人吃了含瘦肉精美豬牛也換不到台美BTA，是我方不能掉以輕心的。

【重磅快評】垃圾分類+切西瓜 游錫堃和林右昌沒事幹？

政壇最近有兩位要角的動作引人矚目，一是立法院院長游錫堃，一是基隆市長林右昌，前者在立院開議期間，高調列出行程表要視察立法...

國民黨主席之戰 背後神秘又矛盾的藍綠民調在精心算計什麼？

國民黨將在今年7月底舉行黨主席選舉，由於攸關2022年九合一選戰和2024年總統立委選戰布局，這次國民黨選戰受到極大矚目。目前除現任黨主席江啟臣、中廣董事長趙少康表態參選，國民黨智庫副董事長連勝文也動作頻頻。至於「隱藏版」參選人朱立倫、韓國瑜雖仍未表態，但投入選戰可能很高。

【藻礁風暴／上】蔡英文盼加速麥寮接收站興建 王文淵的回答讓王美花被唸

藻礁公投引發的粉紅風暴讓蔡政府猝不及防，許諾「藻礁永存」的蔡總統不再坐視風暴擴大。一場會面跟一句話，蔡總統站上第一線幫藻礁爭議找解方，經濟部長王美花也因此被總統「釘」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。