柯文哲：民眾黨有自主性 「不然當小藍小綠不就好了」

國民黨人士近日多次批評台北市長柯文哲，甚至說出藍白終須一戰，柯文哲今日下午至板橋埤墘福德宮參拜時表示，在政治上朋友要多，敵人要少，若想法相近，也不排斥與國民黨合作，但他們會有自主性，不然去當小藍、小綠不就好了。

柯文哲表示，在政治上，朋友要多，敵人要少，民眾黨會按照議題去尋求合作對象，只要你講得有道理，就可以談合作，你講得沒道理，那就不會有人理你，民眾黨的做事風格是理性務實，會按照議題來討論。

媒體追問，有國民黨人士批不滿民眾黨與民進黨在立法院合作，對此有何看法，柯文哲回應，他們沒有要當小藍、小綠，會有政黨的自主性，若想法相近，合作這也不是什麼大問題。

外界也好奇，民眾黨在2022年選舉的布局進度到哪了?柯文哲表示，目前都還在找人中，還沒有找齊，會繼續努力找尋優秀人才。