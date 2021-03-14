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王浩宇遭潘貼文影射同志 潘忠政冷回：那個人沒公信力

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁公投領銜人潘忠政。本報資料照
藻礁公投領銜人潘忠政。本報資料照

藻礁公投領銜人潘忠政今天驚爆自己的臉書帳戶遭多項限制，質疑是遭網軍檢舉。對此，民進黨前市議員王浩宇不以為然在臉書表示，潘忠政日前轉貼文章影射他是同志，而臉書針對性別歧視本就有相關規定，帶風向說是國家機器打壓，他覺得非常不妥當。

針對王浩宇說法，潘忠政稍早受訪表示，「我沒追蹤王浩宇的帳號，那個人已經沒有公信力，他的說法不需要回應。」

潘忠政表示，自己半夜收到臉書通知，被限制不准直播和不能買廣告30天，而早在1月23日藻礁自由日時，自己的單則貼文就曾被禁止刊登，沒想到這次更誇張，整個帳號都被限制。

王浩宇表示，潘忠政先前轉貼文章影射他是同志，雖然短短10分鐘內就被臉書下架，但臉書針對性別歧視有相關規定，輕則停權1個月、重則永久刪除帳號，他選擇原諒沒有提告，也沒要求潘忠政道歉，結果潘把臉書對此歧視言論的懲處，帶風向說是被國家機器打壓，他覺得是刻意誤導民眾，非常不妥當，還呼籲民眾不要亂轉貼截圖，小心也被鎖帳號。

潘忠政 王浩宇 性別歧視

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