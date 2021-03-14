九二共識再掀話題 江啟臣、連勝文：此非一國兩制

前總統馬英九近日再提起九二共識議題，甚至提到「一國兩制」已死，引發議論。國民黨主席江啟臣今受訪時強調，九二共識並不是一國兩制，會有九二共識是因為有中華民國憲法，才有一中各表，才有九二共識。國民黨智庫副董事長連勝文今日江啟臣出席同場活動，他說，九二共識、一國兩制是民進黨說的，自己要強調民主直選普選，才是符合絕大多數香港人的想法。

江啟臣指出，自己要強調，九二共識不是一國兩制，會有九二共識是因為有中華民國、中華民國憲法，所以才有一中各表，才有九二共識，要還原這樣的事實，去年全代會有提到基於中華憲法的九二共識，這是國敏黨現在最重要的兩岸政策原則。