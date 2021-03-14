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稱罷免連署是假公民網友酸爆 陳柏惟公民老師無辜中槍

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟。本報資料照片
台灣基進黨立委陳柏惟。本報資料照片

民間團體發起罷免立委陳柏惟行動，第二階段連署13日開跑，陳柏惟昨表示，尊重每個公民行使任何權利，但既然選擇跟殺人放火、糟蹋台灣的政黨站一起，沒資格叫公民團體，他無法用相對尊重的度面對假公民。宅神朱學恒則在臉書狂酸陳柏惟，只要意見不同，已從中共同路人進化到要褫奪公民權，「大家都成假公民，把立委當成皇帝、超棒。」

朱學恒在阿宅萬事通事務所臉書貼文，不太讀書的基進黨陳柏惟，又發明了新憲法理論啦。只要跟陳柏惟意見不同，已經從中共同路人進化到要褫奪公民權，大家都是假公民，多麼棒的通天立法委員。並酸「以後還不給他成立納粹黨衛軍，才能實現他的夢想啊。」朱學恒還說，「陳柏惟、我愛你、把立法委員當成皇帝，超棒的。」

宅神的貼文也引發數百網友留言熱烈討論，有網友說，「很懷疑陳的公民課，是不是體育老師教的？就算是，也不會這麼差啊。」「他是哪所學校教出來的學生？」還有網友說，「陳柏惟應去火星住，太有才了。」更有網友酸爆「可以趕快送他回高雄國嗎？」

也有網友嗆「我要繼續看下去，他真的很狂....他最大的功能就是讓我嘴角失守。」「真有趣，不管有沒有罷免成功，3Q在這過程中的表現，總是不會讓大家失望。」

也有網友認為，「以前立院民進黨有三寶，現在這個Q寶，完勝三寶搞笑總合戰力啊。」

陳柏惟 朱學恒

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