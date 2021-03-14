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催繳黨費與主席選舉有關？ 江啟臣：這本就是義務

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
江啟臣表示，繳交黨費本來就是義務，提醒也都是例行性會做的，跟黨主席選舉毫無關係。記者張睿廷／攝影
江啟臣表示，繳交黨費本來就是義務，提醒也都是例行性會做的，跟黨主席選舉毫無關係。記者張睿廷／攝影

國民黨日前宣布要黨員要將2016至2020年黨費都繳清才能獲得7月黨主席投票權，外界好奇，這是不是與現任黨主席江啟臣連任之路有關。江啟臣今日受訪時表示，這個規定是以前就有的，每年黨務工作就是要提醒黨員繳交，這是行使黨權的責任、義務，和選舉無關。

江啟臣說，現在真的時麼都可以扯到黨主席選舉，過往就是這樣，催繳也不是現在才做，每年黨務工作就是要提醒黨員，我們若沒有提醒也可能被罵，黨費繳交辦法都有，這是例行性的慣例，和選舉沒有關聯。

江啟臣指出，黨員若要行使黨權，就要盡責任與義務，繳交黨費，黨務工作同仁都很辛苦也負責，去年補選黨主席時也是一樣，有提醒導員在幾號前繳交才有黨權。

媒體隨後追問，為什麼今年全代會選在台中舉辦，江啟臣回應，每年地點都會有不同考量，去年在台北，黨員也提出一些建議，問要不要輪著不同地點來辦，所以很早就決定要移師台中，並不是最近才決定的。

連勝文今日也出席同場活動，同樣被問到黨費問題，他說，國民黨財務狀況一直不是很好，需要這些寶貴資源，也知道有些朋友收到通知，大家應共赴黨難，現階段是比較辛苦的時刻。自己也不認為黨中央每個做法都與黨主席選舉有關，若什麼都這樣想，那管理上會有問題，自己寧願相信這是一個盡義務的過程，我們要一起承擔任務，解決財務問題。

江啟臣

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