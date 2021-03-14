馬英九提重啟核四 綠委轟：看不見自己的無能

前總統馬英九昨受訪表示，現在台灣缺電，藻礁問題又沒辦法解決，最好辦法就是重啟核四，讓它能擔負提供便宜、安全、持久電力功能。民進黨立委洪申翰指出，馬前總統最大的問題，不在於他愛核電，而是他這麼愛核電，但卻又極其無能。

洪申翰指出，在能源政策的討論中，每次要談到馬前總統，總是一件很煩人的事。但確實也有很多人在擔憂，現在很多年輕的朋友，真的不知道十年前福島核災那段時間，核四被爆出多少工程弊端跟醜聞，還是要一再提醒。

「我知道會有人問，馬前總統都不在位了，為什麼還要討論他，這是不是在召喚「馬維拉」？」洪申翰說，馬前總統一直把服貿簽不成，跟興建核四受挫當作是他執政八年的奇恥大辱，所以他下台這麼多年來，始終還是沒有放棄想要夥同他執政時的政務官們，想辦法為他自己平反。平反的做法，就是要求現在的國民黨，繼續把他過去失敗的政策奉為圭臬。

洪申翰說，很多人可能已經忘記，馬政府原本希望核四什麼時候要完工商轉？是2015年核四正式封存的4年前。為什麼後來2011年沒完工商轉？因為核四工程品質太差，從違規設計，到後來失火、泡水、儀控介面凌亂失控，試運轉測試根本過不了安全審查，只能一路拖延。這些問題，根本就是難以釐清的爛帳，監察院都有彈劾跟糾正的報告。

洪申翰指出，因為這些工程問題一直無法收拾，只能一直幾百億、幾百億地追加預算，但工期承諾卻一直跳票延遲，原能會的安全審查也過不了關，引發社會強烈的質疑跟反彈，最後馬英九只好宣布核四封存，收拾這個沒完沒了的戰場。

洪申翰說，馬英九每天心心念念的核四，經歷了那些年他這麼拚命的努力，都克服不了技術與安全的問題，成為一個這麼失控的爛攤子，完全收拾不了。但他還是堅稱「這不是技術問題」，完全無視核四無解的技術與安全問題，更看不見自己的無能，這就是最根本政治問題。