孫大千摃鄭文燦縱容砂石場毀藻礁 桃巿府反批蹭聲量

前立委孫大千因藻礁公投多次槓上桃園市長鄭文燦，今天再度在臉書上批評草漯藻礁汙染案明明鄭從頭到尾都知道，但不作為。桃園市政府新聞處長詹賀舜今天上午表示，不了解孫大千為何針對此案，市府環保局自2016年追查到今，多次重罰，後來環保局利用科學儀器監控調查、收集到完整證據移送司法偵辦中，市府無護航事證，孫不需要為了回桃園選舉蹭聲量，不要為選舉才關心藻礁。

針對孫大千拿出檢舉人提供圖片，提出2018年他就把證據攤在公眾面前，批評鄭文燦故意視而不見。環保局長呂理德表示，該局自2011年到2020年共稽查57次、告發砂石業者共18次，裁處金額總計44萬9700元，市府更主動將業者移送檢調偵辦，除行政裁罰之外，也送司法偵辦裁處，孫指控護航說法與事實不符。