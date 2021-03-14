視察垃圾分類引議論 游錫堃：立法院長不只有主持議事

立法院長游錫堃將於本周二安排巡視院區各空間垃圾分類，由於每周二、五都是立法院長表定主持議事的時間，該行程引起議論。游今天陪同蔡英文總統出席第91屆國醫節慶祝大會，被問到該行程比主持議事重要？他說，他是利用其他時間，來做垃圾分類了解，立法院長不是只有主持議事，對國會全部行政都要關照。

根據目前所知的視察規畫，游錫堃周二下午2時30分起，將從院長室出發，巡視院區內「垃圾分類情形」。巡視行程首站就是院區內的第一記者室，之後再依序轉往群賢樓2樓茶水間、群賢樓101會議室與紅樓電梯旁等地。隨後依序轉往行政大樓1樓廁所旁、青島側門的垃圾分類場，再轉往立委中興大樓研究會館B1巡視「垃圾分類情形」，總巡視時間約半小時。

游錫堃今天說，立法院要做表率，他只是希望在立法院的垃圾分類應該要落實，做好垃圾分類，才能垃圾減量，友善地球，才能讓人類永續發展。