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潘忠政帳號遭限制 何宗勳聲援：國會應對臉書展開調查

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
藻礁公投領銜人潘忠政的臉書帳戶遭多項限制，台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，政府與民間人權丶媒改組織必須有明確回應，國會也應該對臉書展開調查，保障言論自由。本報資料照
藻礁公投領銜人潘忠政的臉書帳戶遭多項限制，台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，政府與民間人權丶媒改組織必須有明確回應，國會也應該對臉書展開調查，保障言論自由。本報資料照

藻礁公投領銜人潘忠政今天凌晨在臉書貼文，驚爆自己的臉書帳戶遭多項限制，引發議論。原參與藻礁公投小組的台灣公民參與協會理事長何宗勳表示，針對此事件，政府與民間人權丶媒改組織必須有明確回應，國會也應該對臉書展開調查，保障言論自由。

潘忠政表示，自己半夜收到臉書通知，被限制不准直播和不能買廣告30天，潘忠政說，自己近來已很少發文、開直播，也很少買廣告，自己也不知道被限制的原因，但他認為可能是因為反對藻礁公投的網軍發動攻擊、向臉書檢舉，最終導致帳戶被多項限制。

何宗勳表示，這顯示臉書經營者有4大問題，第一，無法保障言論自由，第二，潘忠政在臉書被各方言語霸凌無法受到保護，第三，臉書營運者無法正確掌握台灣資訊，第四，臉書在台灣獲得巨大商業利益時，有無善盡社會責任機制。

何宗勳表示，2012年他跟香港一些民運人士也無預警被停權封鎖帳號，他透過peope公民新聞抗議引發關注後，才被解除限制；針對此次事件，政府與民間人權丶媒改組織必須有明確回應，國會也應該對臉書展開調查以保障言論自由，這些舉動不但保障他人、保護自己，也是保障我國憲法言論自由。

潘忠政 藻礁 公投

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