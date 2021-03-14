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經費卡政院藍嘆沒院長爸爸 侯友宜：有賴新北12立委

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。記者吳亮賢／攝影

淡北道路因30億預算卡在行政院，遲遲無法動工，國民黨發言人、新北市議員陳偉杰昨在臉書表示，看到立委蘇巧慧質詢爸爸行政院長蘇貞昌時，幾乎要什麼有什麼，「看在苦等不到淡北道路建設經費的淡水人眼中，是既羨慕又感嘆，怎就沒有當院長的爸爸呢？」對此新北市長侯友宜今也說，為了新北市的建設，有賴新北12名立委跟中央爭取經費。

侯友宜指出，新北市的資源沒有其他六都那麼豐沛，一直誠懇的拜託新北市12名立委，不斷向中央溝通協調，爭取相關經費，「立委只要盡心盡力來爭取經費，建設新北市，大家同心齊力的往前走，這是我們最重要的方向。」

侯友宜表示，目前淡北道路在交通部、台北市專業的評估協助下，整個計畫報到中央核定，希望給予三十億補助，仍然有賴新北市的立委跟中央報告，希望中央體恤新北市的經費問題，以及這條路開發的急迫性，給予支持，一起努力創造雙北共榮。

侯友宜 行政院

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