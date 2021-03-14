開議巡視垃圾分類遭批沒事幹 游錫堃：不影響主持議事

立法院長游錫堃周二安排巡視院區各空間垃圾分類，被質疑沒事幹，環境衛生比主持議事重要？游錫堃解釋，他是利用主持議事其他時間，在不影響其他工作下，了解垃圾分類。

游錫堃上午出席國醫節慶祝大會暨台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式，接受媒體訪問，對行程安排惹議一事說明。

游錫堃表示，主持議事不會請假，是利用主持議事的其他時間，且在不影響其他工作時間下，了解垃圾分類。立法院長職責不只主持議事，國會全般行政都要關照，國會行政一定要做好，這是立法院長的職責。

游錫堃表示，垃圾分類非常重要，一般民眾做垃圾分類已幾十年了，希望不管在哪裡，不論一般民居、政府單位或立法機構，都應把垃圾分類做好。

他表示，立院要做人民的表率。他只是要了解，希望落實立法院的垃圾分類。唯有做好垃圾分類，才能垃圾減量、友善地球，才能讓人類永續發展。

立院人士解釋，慣例上，周二院會由副院長主持，院長在該時段處理院內事務，並非棄議事不顧。