韓天團BTS登葛萊美獎 綠委：韓國能、台灣為何不能？

韓國天團防彈少年團BTS，首次入圍明天上午8點登場的美國葛萊美獎，並登台表演，民進黨立委林宜瑾指出，為何韓國能，但是台灣目前還不能？要20個獨立樂團，還是1個超級巨星？這其實讓我們引發深思與思辨，我們要的是什麼，要怎麼走進國際市場，未來文化部產業布局要怎麼走？「文化部一定要有藍圖跟雄心壯志來推動台流」。

目前數位串流影音讓整個流行音樂界的生態大幅改變，台灣近幾年音樂也走向更多元、更豐富的百花齊放樣貌，林宜瑾說，我們無法忽視一件事是，從生活上所接觸的電視、電影、音樂的內容，就會覺得不論內容品質數量，以及行銷還與韓國有所差距，音樂巨星似乎早已有斷層出現，這已經是一個不爭的事實，當中國洗腦歌曲從串流平台襲來，多少影響台灣人的自信心，也開始緬懷過往榮耀時，我們文化部角色又在哪呢？

林宜瑾說，目前流行音樂發展的困境以及無法順利走向國際，可能來自國內投資不足、經紀人行業出現斷層、人才西進、產學無法順利接軌等等，造成音樂工業無法擴大規模，也讓台灣流行音樂的國際品牌識別度無法提升。

文化部影視局已經有產業調查報告，這是值得肯定的事情，但是有沒有進一步的政策規畫？林宜瑾說，他在質詢時，提到下半年會提出一份報告，但是我們需要的是什麼？是完整政策規華，是希望要有宏觀、前瞻的行政措施，韓國的商業行銷模式，或許不是台灣未來選擇的道路之一，但是文化部一定要有藍圖跟雄心壯志來推動台流。