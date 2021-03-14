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影／台農發遭質疑績效差 侯友宜：確實表現不如期待

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市長侯友宜今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。記者吳亮賢／攝影
新北市長侯友宜今出席深丘及埔墘福德宮認購鳳梨、高麗菜助弱勢活動。記者吳亮賢／攝影

大陸對台下鳳梨禁令，農民擔憂農產賣不出去，也引發外界質疑，農委會之前成立的農業國家隊「台農發公司」績效不彰，國民黨主席江啟臣更批評，「毫無作為根本瀆職」。對此新北市長侯友宜今表示，「台農發在這段時間確實表現沒有如大家期待，這一部分中央應該要去深刻探討問題在哪裡。」

侯友宜表示，台農發的存在就是協助農民發展農業，遇到困境的時候，能夠站出來承擔、解決農民問題，「目前看起來，這一部分做的並沒有完全落實，不但要深刻檢討，也鼓勵台農發把問題找出來，趕快努力的再度來協助農民前走。」

對於高麗菜價持續下跌，是否認為中央政策無法平穩菜價？侯友宜回應，高麗菜目前還在滯銷中，鳳梨則還沒有到旺季，仍有待觀察。新北市自銷平台已賣了八百七十噸高麗菜、兩百三十噸鳳梨，「新北市盡微薄之力，中央更應該統合各縣市，國外除了大陸產地，更要積極協助農民解決外銷困境，內銷外銷要一起來，才能夠讓我們的蔬果能夠穩定價格，因品質好得到全世界肯定，能夠永續經營。」

農民 台農發

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