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控鄭文燦縱容砂石場破壞藻礁 孫大千公布第一波證據
前立委孫大千因藻礁公投槓上桃園市長鄭文燦，今天他再度在臉書上批鄭，草漯藻礁汙染案明明鄭從頭到尾都知道，但不作為。就連2018年他把證據攤在公眾面前，鄭還是故意視而不見。
孫大千拿出檢舉人提供的圖片，指檢舉人多次向林務局檢舉砂石場亂排廢水，在林務局回覆檢舉人案件辦理情況的回函中，內文清楚顯示，關於2016年拍到的暗管排廢水證據，「查明行為人為新品資源科技有限公司，桃園市政府已裁處在案」。為什麼2018年時，鄭文燦的環保局對媒體說「查無排廢」？
孫大千表示，另一張圖是新品從2016年到2019年的裁罰紀錄，一共有8筆，裁罰金額最低是6000元，最高是10萬元，且全部都載明「不須改善」。請問鄭文燦，裡面哪一筆是針對埋暗管排廢水開罰？請問鄭文燦，這樣的裁罰是否可以稱為「嚴格的刑罰制裁」？
孫大千說，鄭文燦想收割馬政府時期的貓頭鷹計畫，或是前縣長吳志揚任內的保護區，都是小事，但鄭長期縱容砂石場排泥汙染觀音海岸，還有臉大內宣自己多努力保護藻礁，真的好意思嗎？
孫也預告，鄭文燦市府坐視土方場和砂石場汙染環境獲取暴利的證據還有更多，「請大家敬請期待」。
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