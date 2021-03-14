聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨主席選舉擬改7月25日舉辦 全代會確定9月4日登場
國民黨今年度全代會時間、地點底定，將由原規劃的9月5日提前一天至9月4日，在台中高鐵站附近的臻愛花園飯店舉辦。原規劃7月24日舉行的黨主席與黨代表合併選舉，則可望延後一天至7月25日舉辦，盼能提高黨員投票率。
對此，黨務人士表示，主席選舉相關時程，仍要送中常會核定後才算定案。
由於過去全代會考慮場布與預演時間，慣例在周日舉辦，這次改為周六舉辦，場布與預演時間也改為前一天的周五進行。知情人士表示，會這樣安排，主要還是檔期與舉辦經費考量，周五場布與預演人員住宿會比較便宜。
此外，因這次全代會當天，也將是新任主席就職日，將場地選擇在台中，除了交通方便考量，爭取連任的主席江啟臣本身是台中立委也是原因，所以討論過程還一度有人建議到江的選區豐原舉辦，只是最後未成案。
特別的是，過去黨主席選舉多在周六舉辦，這次也可望改在周日投票，打破過去慣例。黨務人士解釋，這是因為有人建議，舉辦黨職選舉並沒有放假，周六有可能有黨員仍要上班，周日黨員投票會比較方便。
有中常委也還原，去年底有年輕中常委在中常會上提案，建議未來所有黨職選舉都改在周日進行，認為可提高投票率。但該常委質疑，所有公職選舉都在周六舉辦，為什麼黨職選舉改在周日舉辦會認為黨員會較有空投票？
但也有前常委指出，相關建議黨內過去就曾多次私下討論，主要思考點在於現行黨員若一周只能休一天，多還是安排在周日休假，也因此才會有人建議沒有公假的黨職選舉可改在周日舉辦，可望提高投票率。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言