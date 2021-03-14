快訊

拉法艦弊案 逾70億元佣金返台生變

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨主席選舉擬改7月25日舉辦 全代會確定9月4日登場

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨今年度全代會時間、地點底定，將由原規劃的9月5日提前一天至9月4日，在台中高鐵站附近的臻愛花園飯店舉辦。原規劃7月24日舉行的黨主席與黨代表合併選舉，則可望延後一天至7月25日舉辦，盼能提高黨員投票率

對此，黨務人士表示，主席選舉相關時程，仍要送中常會核定後才算定案。

由於過去全代會考慮場布與預演時間，慣例在周日舉辦，這次改為周六舉辦，場布與預演時間也改為前一天的周五進行。知情人士表示，會這樣安排，主要還是檔期與舉辦經費考量，周五場布與預演人員住宿會比較便宜。

此外，因這次全代會當天，也將是新任主席就職日，將場地選擇在台中，除了交通方便考量，爭取連任的主席江啟臣本身是台中立委也是原因，所以討論過程還一度有人建議到江的選區豐原舉辦，只是最後未成案。

特別的是，過去黨主席選舉多在周六舉辦，這次也可望改在周日投票，打破過去慣例。黨務人士解釋，這是因為有人建議，舉辦黨職選舉並沒有放假，周六有可能有黨員仍要上班，周日黨員投票會比較方便。

有中常委也還原，去年底有年輕中常委在中常會上提案，建議未來所有黨職選舉都改在周日進行，認為可提高投票率。但該常委質疑，所有公職選舉都在周六舉辦，為什麼黨職選舉改在周日舉辦會認為黨員會較有空投票？

但也有前常委指出，相關建議黨內過去就曾多次私下討論，主要思考點在於現行黨員若一周只能休一天，多還是安排在周日休假，也因此才會有人建議沒有公假的黨職選舉可改在周日舉辦，可望提高投票率。

投票率 中常會

延伸閱讀

立院藍白合作生變 國民黨團將調整與民眾黨團合作模式

黨主席將改選 國民黨：黨員須繳清近4年黨費才能投票

是否挺蔣萬安選北市長？馬英九鬆口回應了

促轉會：國民黨數千政治檔案未通報

相關新聞

國務機要費除罪化…綠擬排審 藍批幫扁解套

攸關前總統陳水扁的「國務機要費除罪化」修法，本會期可望捲土重來。民進黨立委透露，待處理完房地合一稅，將規畫處理會計法修法...

【家長相談室】如何確定老師教法照著新課綱？ 資深師帶你「體檢」

如果家長想知道老師有沒有跟著新課綱改變，最直接的方式是跟孩子聊天、確認學習歷程檔案的上傳內容。再不放心，也可以參加親師座談會、學校日，當面跟老師交流彼此對新課綱的認知。

國民黨主席選舉擬改7月25日舉辦 全代會確定9月4日登場

國民黨今年度全代會時間、地點底定，將由原規劃的9月5日提前一天至9月4日，在台中高鐵站附近的臻愛花園飯店舉辦。原規劃7月...

觀察站／挺扁項莊舞劍 施壓蔡？

雖然「房地合一稅」修法是本會期財委會的重點，但民進黨團也有準備要修「會計法」。儘管民進黨籍財委會召委郭國文定調「就事論事...

環境衛生重於主持議事？游錫堃周二考察立法院垃圾分類

立法院正值開議期間，除8常設委員會每周一、三、四有不同法案與報告待審，每周五、二更有定期院會要召開，立法院長游錫堃是院會...

立院藍白合作生變 國民黨團將調整與民眾黨團合作模式

國民黨與民眾黨合作情誼受考驗，在國民黨主辦的「願景台灣」論壇藍白合引發各自抨擊後，立院周一召委選舉也結束上會期合作關係。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。