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環境衛生重於主持議事？游錫堃周二考察立法院垃圾分類

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖／讀者提供
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立法院正值開議期間，除8常設委員會每周一、三、四有不同法案與報告待審，每周五、二更有定期院會要召開，立法院長游錫堃是院會法定議事主席，工作繁忙。但近日卻傳出，游周二安排巡視院區各空間垃圾分類，遭質疑「沒事幹」？

目前規劃，游錫堃周二下午2時30分起，將從院長室出發，開始巡視院區內「垃圾分類情形」。巡視行程首站就是院區內的第一記者室，之後再依序轉往群賢樓2樓茶水間、群賢樓101會議室與紅樓電梯旁等地。

之後游錫堃還將依序轉往行政大樓1樓廁所旁、青島側門的垃圾分類場，再轉往立委中興大樓研究會館B1巡視「垃圾分類情形」，總巡視時間約半小時。

但有立院人士質疑，游錫堃巡視院區垃圾分類情形的行程安排，時間仍在院會總質詢時刻，游放著主持議事要務，卻只是為了要巡視立法院院區垃圾分類情形，選擇輕重讓人不解，難道院長沒事幹，需要下來管立法院的垃圾。

但也有立委助理認為，立委青島一館研究室不時傳出鼠患，過去還被使用一館空間的辦公室自嘲研究室變「米奇屋」，游錫堃關心立院環境不無道理。

垃圾分類 游錫堃 立法院

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