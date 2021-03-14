立院藍白合作生變 國民黨團將調整與民眾黨團合作模式

國民黨與民眾黨合作情誼受考驗，在國民黨主辦的「願景台灣」論壇藍白合引發各自抨擊後，立院周一召委選舉也結束上會期合作關係。國民黨團內開戰聲四起，認為兩黨「終須一戰」。黨團也確定將檢討兩黨團合作模式，關係退縮在所難免。

據了解，國民黨團已定調「藍白要重新培養默契」，對民眾黨團所提法律、預算提案，尤其是修憲案提案，將要求黨團成員在連署時要有所保留，關係急凍。

國民黨團總召費鴻泰表示，立院常設委員會召委選舉民眾黨團未支持國民黨團，確實讓他感覺很遺憾，但他仍認為，兩黨團議題上可以充分合作，立院議事攻防還是要多一些朋友，但黨合作那塊目前不是他所考量，也不是他能做決定。

費鴻泰也以自己為例指出，去年年初立委選舉，民眾黨也派出前黨團助理蔡宜芳跟他競選、搶票，讓他選得很辛苦，但回到立法院，黨團運作還是朋友愈多愈好，多拉幾個打突襲戰的時候會給民進黨壓力，

不過在召委選舉前，原也曾倡議要跟時代力量黨團在議題上合作，費鴻泰說，經召委選舉與開議以來在立法院會的表現，國民黨團與時力黨團、台灣基進黨立委已確定沒有合作空間。

台北市長柯文哲在綠營禮讓下當選台北市長後，卻以「兩岸一家親」遊走藍綠之間，與國民黨間關係緊張。成立民眾黨後，有意再由政治光譜親綠往藍走，不僅搶攻立委席次，還規劃2022年要搶攻市議員席次，地方角力頻頻。

但藍白緊張關係，在立院上會期原本一度緩解，從8常設委員會召委選舉合作開始，兩黨團不僅在參審制修法上合作，反萊豬戰線也統一口徑，連帶也讓兩黨合作互相支持釋憲案連署，國民黨團也回報連署修憲提案。

然而2月底國民黨邀柯文哲出席「願景台灣」引發藍白合爭議後，兩陣營均開罵對方，讓雙方再生心結，這次召委改選，民眾黨團「全力支持」民進黨團，終於讓彼此合作出現裂痕浮上檯面。

國民黨團人士分析，民眾黨搶藍營選票企圖明顯，若與之長期合作，國民黨支持者恐誤挺民眾黨。該人士直言，兩黨「終須一戰」，國民黨邀柯文哲出席論壇後，民眾黨竟還不仁，是國民黨與其分道揚鑣時候，若怕開戰國民黨不會脫胎換骨。

上會期曾促成兩黨團合作的國民黨立委林為洲同意，此次召委選舉民眾黨團全面挺民進黨團，宣告藍白合作瓦解，之後不會幫民眾黨連署法律提案，也建議國民黨團可考慮撤簽之前協助民眾黨團連署的修憲草案提案，成全他們與民進黨合作。

有國民黨立委也認為，民眾黨團這次召委選舉選擇與民進黨團合作，是「自甘淪為小綠、附庸」，為一席召委就背叛盟友，更讓人加深見利忘義形象，把整個黨都賣掉，是這次召委選舉真正受傷黨團，現在就看民眾黨團自己演。

也有藍委說，柯文哲出席國民黨辦的論壇搶聲量，轉頭就要黨團跟民進黨團合作，非常不厚道，國民黨團應要反制，「要切就來切」，不能讓這樣的黨都可「看你衰小」，且藍白開戰也可順勢為黨籍立委蔣萬安選台北市長清理戰場。

黨團副書記長李德維緩頰表示，召委選舉合作破局沒這麼嚴重，畢竟兩黨團都是在野黨，未來仍應在立院保持議題合作空間。但李也直言，未來兩黨要在選舉尋求合作，「確實沒有空間」。

知情人士表示，這次召委選舉，國民黨團私下向民眾黨團提出的「禮物」，絕對比民進黨團好，原本衛環委員會召委就是可禮讓選項之一，但柯文哲最後選擇與民進黨合作，也只能尊重與祝福。