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今訪改造東螺溪沿岸生態林淑玲 韓國瑜展公益網紅架勢

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市前市長韓國瑜（左）的公益影片「韓先生來敲門」，今天造訪彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學執行長林淑玲。 圖／翻攝「韓先生來敲門」影片
高雄市前市長韓國瑜（左）的公益影片「韓先生來敲門」，今天造訪彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學執行長林淑玲。 圖／翻攝「韓先生來敲門」影片

高雄市前市長韓國瑜化身網紅Youtuber做的公益影片「韓先生來敲門」，今天造訪彰化縣溪湖鎮湖埔社區大學執行長林淑玲，談林淑玲10年來和志工改造東螺溪沿岸的事蹟。韓國瑜這系列影片自高雄市小林村開始，每集點閱數都達20萬以上，訂閱人數也逐步增加，今天的訂閱數到了23.5萬，比第一集播出時的18萬多了5萬以上。

「韓先生來敲門」今天造訪的林淑玲，是嫁到溪湖的媳婦，她說之所以想改善東螺溪的環保問題，是因身為職業婦女的她，晚上洗衣服，但孩子的衣服上總有豬屎味，到學校被排擠；東螺溪沿岸有20家畜牧業場，有的農牧廢水會排進河裡，她後來運用社區大學的力量，和志工們一步一腳印，10年間將東螺溪沿岸改造為有機生態環境，也因為賦予土地的生命，感動東螺溪生態保育園區所在地主，地主讓她們繼續使用土地。

東螺溪生態保育園區栽種有機農作，也有吸引超過1500隻蝴蝶飛舞的蝴蝶廊道。林淑玲說她投入東螺溪沿岸生態改造時，會帶著帶著兩名孩子一起做志工，讓孩子一起感受土地的生命力，她的一個兒子研究所一年級時就考上廢水處理甲級證照，孩子也為她設計一個有3層過濾的魚菜共生系統，讓她在社區大學運用。對於社區的付出，她希望從自己開始，孩子、孫子都喜歡住在那裡，在東螺溪畔遊走。

韓國瑜問林淑玲希望給台灣社會帶來什麼正面的影響？林淑玲說，她只有一個想法，如何讓水變乾淨、變好，讓居民可以親水，也希望這些年透過志工的營造，發揮效益，並影響別人。

韓國瑜在系列影片中，像其他網紅一樣，都會請觀眾要訂閱、按讚、分享、開啟小鈴噹。從第一集的小林村熬過風災浩劫開始，訂閱戶增加不少，且都有3千則以上的留言，有網紅的架勢。

韓國瑜 網紅 社區大學

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