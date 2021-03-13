快訊

陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
前總統陳水扁與黃芳彥私交甚篤。 本報系資料照
前總統陳水扁與黃芳彥私交甚篤。 本報系資料照

前總統陳水扁今天在自己主持的廣播節目「有夢上水」回憶前陣子過世的好友黃芳彥。陳水扁透露，黃芳彥最後給好友們的Line訊息，是兩首歌曲，分別是施文彬的「再會啦心愛的無緣的人」，和蘇格蘭詩歌「友誼地久天長」，但不覺得這是黃的告別訊息，黃也會一直在自己心中。

陳水扁回憶，台灣2003年對抗SARS期間，當時黃芳彥擔心醫護人員害怕，不去專責醫院工作，自己率先入住空軍總醫院專責醫院，不僅親上第一線，甚至已經寫好遺書，展現生死與共的決心，如此勇氣令人至今難忘，希望歷史要給黃芳彥一個公道。

陳水扁指出，當時台灣尚搞不清楚是什麼SARS，也為此付出極大代價；這回新冠肺炎能防治有成，要感謝對抗SARS的寶貴經驗。陳水扁說，和平醫院封院是對是錯，至今還是意見分歧，但黃芳彥身為總統醫療小組召集人，為此提出建議且奔走第一線，是確確實實的抗SARS無名英雄。

陳水扁也透露，黃芳彥過世前最後一次傳給好友的訊息，是傳來兩首歌；但自己認為，黃芳彥傳來這兩首歌的用意並非告別，而是盛讚友情，相信不論黃離開多久，仍會在自己心中，「我相信這不是他的告別」。

黃芳彥 陳水扁 SARS

延伸閱讀

聯合報社論／黃芳彥與蘇震清：金權縱橫貫串扁蔡兩朝

黃芳彥證實舉槍自盡 ！弟黃重彥：不願相信但只能接受

獨家現場／黃芳彥死亡停車場 他為何在此輕生？

黃芳彥之死 誰才該悼念

相關新聞

陳水扁憶黃芳彥 透露黃生前最後傳來訊息是兩首歌

前總統陳水扁今天在自己主持的廣播節目「有夢上水」回憶前陣子過世的好友黃芳彥。陳水扁透露，黃芳彥最後給好友們的Line訊息...

兼任政院發言人滿月 羅秉成曝對蘇貞昌近身觀察

行政院政務委員羅秉成兼任發言人即將屆滿一個月，與行政院長蘇貞昌同是法律人到出任政務官，近身觀察蘇貞昌施政節奏明快，「聽取...

刪Q總部二階連署開跑 陳柏惟重申罷免理由要正當

「刪Q總部」發起罷免台灣基進立委陳柏惟活動，今天展開第二階段連署活動，陳柏惟回應重申罷免理由要正當，每個人關心議題不同，...

駐阿根廷代表處一人確診 15日起實施分組上班

外交部今天表示，駐阿根廷代表處一名人員當地時間3月12日確診新冠肺炎，目前該人員身體狀況穩定，已依照阿國防疫規定，居家隔...

馬英九、蔣萬安同台活動未現身 傳柯文哲怕被貼標籤

因應疫情，二二八公園福德宮將900萬元的信徒善款贈與台北市政府，副市長黃珊珊今日代表出席防疫善款及物資捐贈活動受領捐贈，...

【重磅快評】台蕉遭日下架 愛蹭熱的陳吉仲怎不吭聲

從前天開始，農委會主委陳吉仲、行政院長蘇貞昌到總統蔡英文臉書接力貼出台灣鳳梨、芒果與火龍果將進軍日本東奧的哏圖，沒想到今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。