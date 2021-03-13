馬英九、蔣萬安同台活動未現身 傳柯文哲怕被貼標籤

因應疫情，二二八公園福德宮將900萬元的信徒善款贈與台北市政府，副市長黃珊珊今日代表出席防疫善款及物資捐贈活動受領捐贈，前總統馬英九、立委蔣萬安等人也應邀出席；據傳，該活動原安排市長柯文哲出席，但為了避免被貼「小藍」標籤，臨時改由黃珊珊一人出席。

二二八福德宮每年都會舉辦各種贊助與捐助慈善活動，此次因應疫情，占地僅2坪的小宮廟將過去累積的善款，共900萬捐給北市府，現場還發送3000盒口罩，盼能拋磚引玉，並由社會局協助媒合弱勢需求，幫助弱勢度過艱難的時刻。

黃珊珊表示，今年二二八公園福德宮藉由土地公生日的這一天，除了舉辦相關慶典外，特別辦理防疫善款及物資捐贈活動祈求土地公保佑，讓疫情趕快過去，社會恢復到過去正常的生活，人人安居樂業，風調雨順、國泰民安。

馬英九表示，自己已經來了20次，這是地方上最重要的福德宮，只有2坪面積，在募款困難的情況下卻可以捐900萬幫助防疫，符合正值善良胸懷，祈求福德正神庇佑台灣。

不過傳出原本活動要由柯文哲出席，事後得知廟方同時邀請馬英九和蔣萬安等藍營人士，擔心被貼上「藍白合作」標籤，恐怕又引發外界聯想，因此決定不出席，改由黃珊珊出席。

對此，台北市副發言人黃瀞瑩表示，原本廟方希望能安排柯市長前來，但市長因另有行程，因此安排黃珊珊、台北市社會局長周榆修參加，柯認為不需要錦上添花，避免活動焦點被模糊。