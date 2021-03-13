春酒場合喊「到北市府服務」 蔣萬安：完全不記得

被視為北市長熱門人選的黃珊珊和立委蔣萬安今天難得同台出席宮廟捐贈活動，頗受關注，但雙方見面時僅禮貌性握手，30分鐘的活動兩人都沒有互動。而近日兩人動作頻頻，同時推動街舞運動、關注毛孩議題，蔣還在春酒場合提「到北市府服務」，蔣萬安今天受訪時則說「我完全不記得」。

據轉述，本周在某工會春酒的場合，立委吳思瑤與衛福部長陳時中、蔣萬安兩大藍綠北市參選熱門同桌，吳到場坐定後，隨即向同桌者表示，面對不理性的罷免「拜託大家要多幫忙，我還想跟蔣萬安一直當同事」。對於吳思瑤「想一直當同事」的請求，蔣萬安也回應「好啊，那妳之後跟我來北市府服務」。

蔣萬安今天回應「我完全不記得」，強調當天的活動人很多，現場很吵，大家都互相寒暄打招呼。至於吳思瑤一席話代表什麼，蔣萬安說自己也不知道，還語帶尷尬地說「我們現在就是很好的同事啊」、「我們在立院很好」。

另外，蔣萬安接下街舞協會理事長，又關注毛孩議題，被認為是在搶青年選票。蔣萬安則說，這些都是單純的邀約活動，協助喜愛街舞的朋友成立協會，寵物旅館開幕剪綵則是大學認識的朋友，剛好有空就去參加。