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影／被問重啟核四要表態 侯友宜：民意為最大依歸

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
重啟核四議題再度被討論，新北市長侯友宜中央在能源政策上應做好萬全準備，跟人民清楚說明，核廢料也在新北擺放40年，地方也非常關心是否永久擺放，也要中央清楚告訴市民，這是新北最大的期待。 記者江婉儀／攝影
重啟核四議題再度被討論，新北市長侯友宜中央在能源政策上應做好萬全準備，跟人民清楚說明，核廢料也在新北擺放40年，地方也非常關心是否永久擺放，也要中央清楚告訴市民，這是新北最大的期待。 記者江婉儀／攝影

重啟核四議題再度被討論，新北市長侯友宜今天下午出席國際獅子會捐贈新北市復康巴士儀式，受訪時表示，中央在能源政策上應做好萬全準備，跟人民清楚說明，核廢料也在新北擺放40年，地方也非常關心是否永久擺放，也要中央清楚告訴市民，這是新北最大的期待。

前總統馬英九上午受訪表示，現在台灣缺電，藻礁問題又沒辦法解決，最好辦法就是重啟核四，讓它能擔負提供便宜、安全、持久電力功能。侯友宜表示，國家分官設職，每個人扮演的責任跟角色不一樣，中央對整體的能源政策要如何去思考，如何不缺電又能減碳，再讓經濟蓬勃發展，中央在政策上要做好萬全準備，跟民眾清楚說明。

侯友宜表示，他身為地方首長，最關心市民的狀況，現在新北有核廢料，不知何去何從，已經擺了40年，市民非常關心是否永久擺在新北市，也要中央能很清楚告訴新北市民，這是新北最大的期待，中央承諾了很久，核廢料如何解決請告訴市民。

民進黨秘書長林錫耀及新北市議會民進黨團都要侯友宜對核四表態，被問及是否感到為難，侯友宜表示，他對任何事情不會感到為難，公投是投票行為，他尊重人民的選擇，民意為最大依歸，每個人權責不一樣，把自己角色扮演好才是最重要。

侯友宜 核四

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