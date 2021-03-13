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罷免陳柏惟二階連署今開跑 刪Q總部衝菜市場拚4萬連署

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
「刪Q總部」今日到沙鹿及大肚菜市場掃街，上午就獲得逾500份連署書。圖／刪Q總部提供
「刪Q總部」今日到沙鹿及大肚菜市場掃街，上午就獲得逾500份連署書。圖／刪Q總部提供

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過第一階段，提案罷免領銜人楊文元昨日到中選會領取第二階段表格，並展開為期60天的第二階段連署，今日「刪Q總部」團隊到沙鹿及大肚菜市場掃街，上午就獲得631份連署書。楊文元表示，預計將在5月12日前徵求到4萬份連署書，並送交中選會進行審查。

「刪Q總部」團隊今日動員志工，上午8點半分頭到沙鹿菜市場和大肚自強市場進行連署，短短3個半小時，就獲得逾800份連署書，但是因為中選會的規定同張必須同里，所以扣除不同里寫在同一張連署單及字跡模糊等，有效連署書份數為631份。

楊文元表示，第二階段連署門檻為第一階段提議的10倍，必須超過29112份才能達到門檻，但其中一定會有資料填寫錯誤或資料模糊不完整的，所以目標至少要達到4萬份才能安全過關，短短60天的時間除了收集連署書之外，還包括造冊、複印、初步審查、送件等都需時間，接下來他與罷免志工團隊也會深入大街小巷，在最快的時間、爭取更多鄉親朋友的認同，並徵求到目標數量的連署書。預計在5月12日前送件，若一切順利，6月23日陳柏惟罷免案就能正式成立，今年的7、8月份就可能舉辦罷免投票。

立委陳柏惟表示，跟國民黨站在一起沒資格叫做公民團體，他尊重每一位公民行使他任何的權利，但是既然選擇與殺人、放火及在台灣糟蹋人民的政黨站在一起，他就無法用尊重的態度來面對這些「假公民」。

「刪Q總部」今日到沙鹿及大肚菜市場掃街，上午就獲得逾500份連署書。圖／刪Q總部提供
「刪Q總部」今日到沙鹿及大肚菜市場掃街，上午就獲得逾500份連署書。圖／刪Q總部提供

罷免 陳柏惟 中選會

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