邱垂亮辭世 我駐布里斯本辦事處提供協助並慰問家屬

前國策顧問邱垂亮13日清晨在澳洲布里斯本過世，外交部今天表示，駐澳大利亞代表常以立獲知消息後，已先以電話代表政府向家屬致哀並慰問，駐布里斯本辦事處人員也立即前往醫院慰問家屬並提供相關協助。

外交部表示，邱垂亮旅居澳洲多年，今天清晨在布里斯本辭世，蔡英文總統已經指示外交部以及駐澳大利亞代表處向家屬表示慰問，並提供必要的協助。

外交部表示，邱垂亮在澳洲昆斯蘭大學政治系執教40多年，經常在國際研討會上為台灣發聲，也與許多澳洲政壇重量級人士建立良好關係良，在2003年更獲得澳洲聯邦政府頒發「澳洲建國百年特殊貢獻勳章」。他生前熱心服務澳洲僑社，曾擔任過僑界許多重要社團的主席及僑務委員，也多方協助本部駐澳機構的工作。

外交部表示，邱垂亮經年關心台灣民主發展，與國內民主前輩建立緊密關係，與外交部長吳釗燮更是多年來相互鼓舞的好友。外交部對於邱垂亮畢生學者耿介風骨、推動台灣民主、促進台澳友誼，以及為台灣的國際參與發聲等諸多貢獻，表示高度推崇與感謝，對他不幸辭世，也表示哀痛與不捨。