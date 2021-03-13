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立院財委會成戰場？將處理會計法修法

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
立法院議場。本報資料照片
立法院議場。本報資料照片

行政院會日前通過「房地合一稅」，讓原本相對平靜的立法院財委會立成國會焦點，預料將成藍綠交鋒的戰場之一。而有民進黨立委透露，待處理完房地合一稅後，將規劃處理會計法修法，並獲得召委郭國文首肯，表明「來案就排」。

民進黨立委蔡易餘去年曾提案主張修「會計法」，為國務機要費除罪化，被外界視為要替前總統陳水扁的官司解套。不過蔡易餘日前受訪時表示，推會計法修法向來是他的主張，不是為了個案，而是通盤檢討制度面缺漏，且扁案並非只有國務機要費一案，修會計法不能做為扁案解套的方式；若黨內沒人敢排這個案子，他有意爭取召委，來處理這個制度面的陳年老問題。

據了解，雖然蔡易餘力爭擔任財委會召委，但礙於蔡易餘未曾待過財委會，有資格上的疑慮，最後黨團決定在民進黨立委吳秉叡和郭國文之間選任，經兩人協調後，由於吳秉叡已有擔任過召委的經驗，最後由郭國文出線。據悉，蔡易餘後來有私底下探詢郭國文的修法意願，郭國文回答，他也贊成修法。

有不具名的綠委表示，現在尚未聽到要求要排案的聲音，最終也必須尋求黨團共識，但黨團總召柯建銘已表明要修，財委會綠委已有心理準備要做處理，並認為確實有檢討的必要，只是過去都太泛政治化，認為「國務機要費與特別費有什麼不同？為什麼一個除罪化，一個不除罪化，說不過去」。據悉召委郭國文所持的態度是，如果修法案子送來，他就會排案，不會阻擋，大家好好在委員會中討論。

郭國文 蔡易餘 民進黨

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