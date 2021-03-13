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錢復作息規律 自爆晚上不接電話曾讓阿扁總統找不到人
監察院正在進行90周年院慶一系列活動，2月3日監察院秘書長朱富美率同仁拜訪監察院前院長錢復。錢復除對監察院長陳菊、同仁及院慶表達祝福，也分享自己不久前動了腦部手術後快速復原的經驗。錢復說，這或許和自己常年規律作息有關，過去還曾因為夜間不接電話，發生過讓時任總統陳水扁夜間無法聯繫上的往事。
錢復說，自己從年輕起，保持高度生活規律有關，不管生活、工作再忙，都努力維持每晚10時就寢的習慣，即使出任駐美代表近6年期間，也鮮少破例。
錢復指出，在其擔任第3屆監察院長期間，某日陳前總統半夜致電，擬指示自己翌日出國執行公務，因自己已就寢，只得透過總統侍衛長電告自己的主任至住處喚醒。
錢復笑稱，自己生活很規律無趣，有時與家人共賞偵探影劇，無論劇情如何精彩，甚或是完結篇，即使家人提議看完再就寢，自己仍堅持時間一到，準時上床休息，並交待家人隔日再告知最終劇情。
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