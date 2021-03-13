錢復驚傳腦部開刀 術後恢復神速還登上研討會

監察院正在進行90周年院慶一系列活動，2月3日監察院秘書長朱富美率同仁拜訪監察院前院長錢復。錢復除對監察院長陳菊、同仁及院慶表達祝福，也分享養生經驗。他透露，曾在不久前動了腦部手術，在加護病房住3天後，被轉到普通病房，隔天醫生巡房，竟發現他的手腳已能自行抬起，主治醫師將這少見的復原案例帶到奧地利召開的世界腦外科醫學會議上報告，在場1100名腦外科醫生都稱奇。

錢復表示，最近仍謹遵醫矚，努力復健。談及能快速復原的可能原因，錢復說，這或許與自己從年輕起，保持高度生活規律有關，不管生活、工作再忙，都努力維持每晚10時就寢的習慣，即使出任駐美代表近6年期間，也鮮少破例。

錢復指出，當時為促進台美關係，經常於夜間在雙橡園舉行宴客活動，為節省時間，他返回官邸即行沐浴，之後於8時進行約1小時的晚宴，通常是6道佳餚分3次上桌，餐後男、女賓客分別交誼，品嚐咖啡或小酌酒品，約於晚上9時30分賓主盡歡結束餐會，如此顧及主、客隔天工作體力精神，很受歡迎。錢復也讚許夫人田玲玲，每次宴客時皆用心記錄出席賓客名單及菜色，使每位賓客赴宴都能品嚐不同佳餚。