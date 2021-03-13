台灣已成功解決了五缺？孫大千：民進黨政府缺良心

藻礁議題延燒至核電，民進黨要國民黨主席江啟臣、黨團三長應說明清楚核廢料。對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，「民進黨執政台灣不缺電」這句話難道不是蔡英文掛保證的嗎？當時，可沒有告訴台灣人民原來民進黨是要用藻礁發電，或者是用肺發電吧？

孫大千說，「藻礁永存」這句話難道不是蔡英文拍胸脯做的承諾嗎？為什麼才過了幾年，民進黨就可以臉不紅氣不喘的親手把藻礁滅絕呢？

「推動能源轉型計劃，全面發展綠能」這句話難道不是民進黨一再大內宣所喊出的口號嗎？為什麼現在蔡英文又跳出來，告訴大家因為風電和光電的發展遇到瓶頸，所以，必須在價值和現實之間做一個選擇，才能夠成為一個「更精煉的改革者」呢？

孫大千指出，「台灣已經成功地解決了五缺的問題」這句話難道不是民進黨在幾年前興高采烈地炫耀的政績嗎？結果現在缺水缺到要去鑿井，缺電缺到要犧牲藻礁，這是在向產業界哈囉嗎？

他說，民進黨最後只能不入流的把捍衛藻礁和重啟核四扯在一起，看起來民進黨政府最缺的，就是良心。