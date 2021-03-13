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首都之爭白熱化！吳思瑤曝陳時中動向 蔣萬安一句神回

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
立委蔣萬安。本報資料照片
立委蔣萬安。本報資料照片

2022地方首長選戰進逼，藍綠台北市長潛在參選人選受關注。綠營人士表示，本周在一個工會春酒的場合，包括國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、民進黨台北市黨部主委吳怡農等人皆齊聚，用餐時，民進黨立委吳思瑤一席話，更是意外帶出首都市長之爭的煙硝味。

據轉述，當天吳思瑤與陳時中、蔣萬安兩大藍綠北市參選熱門同桌，吳到場坐定後，隨即向同桌者表示，自己現在面對到不太理性的罷免行動，「拜託大家要多幫忙，我還想跟蔣萬安一直當同事」。同桌者指出，吳此番話除了希望繼續當立委，更有隱喻蔣萬安「永遠當立委，搶攻市長不成」意味，因此一出口後，大家都笑得有點尷尬。

據轉述，對於吳思瑤「想一直當同事」的請求，蔣萬安也不甘示弱回應，「好啊，那妳之後跟我來北市府服務」；吳思瑤眼看風向又被拉回，也隨即回應，「不要啦，我去北市府的話，要跟阿中部長一起去」；同桌的陳時中則無發表意見。

綠營人士指出，雖然陳時中是現在綠營參選北市大熱門，吳怡農已表態過不參選，身為黨部主委，理論上只負責輔選工作；但春酒當天席開30多桌，現場逐桌敬酒、打招呼最認真的，並非蔣萬安、陳時中，卻是吳怡農，頗令人玩味。

北市 蔣萬安 陳時中

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