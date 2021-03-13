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孫大千：民進黨把藻礁和核四扯一起 不入流

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
孫大千。本報資料照片
孫大千。本報資料照片

立院國民黨團籲中油天然氣第三接受站停工，保護大潭藻礁，遭民進黨嗆只會一昧反對，卻提不出完整能源轉型政策。國民黨前立委孫大千上午在臉書批評，民進黨不入流的把捍衛藻礁和重啟核四扯在一起，民進黨政府最缺的就是良心。

孫大千說，「民進黨執政台灣不缺電」這句話難道不是蔡英文總統掛保證？當時可沒告訴台灣人民原來民進黨是要用藻礁或用肺發電？「藻礁永存」這句話是蔡拍胸脯承諾，怎麼才過了幾年，民進黨就可臉不紅氣不喘的親手把藻礁滅絕？

孫大千說，「推動能源轉型計劃，全面發展綠能」是民進黨一再大內宣喊出的口號，為什麼現在蔡總統又跳出來，告訴大家因風電和光電發展遇到瓶頸，必須在價值和現實間做選擇，才能夠成為一個「更精煉的改革者」？

孫大千表示，「台灣已經成功地解決五缺問題」這句話難道不是民進黨在幾年前興高采烈地炫耀的政績？結果現在缺水缺到要去鑿井，缺電缺到要犧牲藻礁，這是在向產業界哈囉？批評國民黨的民進黨發言人是要考驗台灣人民記憶力？

民進黨 大潭藻礁 孫大千

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