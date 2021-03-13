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搶救少子化！藍委提案 雙薪勞工育嬰津貼多一種選擇

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室提供
國民黨立委萬美玲。圖／萬美玲辦公室提供

目前三歲以下嬰幼兒的父母若都是勞工，可分別請領半年的「育嬰留職停薪津貼」，國民黨立委萬美玲今天提案修法，除了維持夫妻可各請半年的規定外，增訂可由夫妻雙方協調一人，請領一年育嬰津貼

萬美玲表示，現行「育嬰留職停薪津貼」規定三歲以下嬰幼兒的父母如皆具勞工身分，可以分別請領半年的「育嬰留職停薪津貼」，也就是勞工雙薪家庭合計應可請領到一年的育嬰津貼，但她調閱資料發現，政府開辦育嬰津貼後，竟只有18.1%的勞工雙薪家庭領滿一年的育嬰津貼，因此她將提案修正就業保險法，增訂可由夫妻雙方協調出一人，單獨請領一年育嬰津貼。

萬美玲表示，根據勞保局統計，2009年至去年底止，父母雙方皆為勞工，且為照顧同一子女，都有請領「育嬰留職停薪津貼」的案例，僅有13萬6476例，而由父或母單一方請領的案例卻高達61萬6958例，顯見現行「育嬰留職停薪津貼」強制規定，夫妻只能分開各請領半年津貼，並無法有效落實政府要讓雙薪家庭合計可請領一年「育嬰留職停薪津貼」的美意。

萬美玲表示，當初政府開辦「育嬰留職停薪津貼」，規定夫妻雙方必須分開請領半年的津貼，政策目標是要讓男性肩負起照顧小孩的責任，但統計資料顯示，從2009年至去年底，男性有請領育嬰停薪津貼的比例，平均只有17%，所以政府原本希望男性能肩負起照顧小孩的政策目標不僅沒達到，更因為強制規定夫妻必須分開請領半年津貼，反而使勞工雙薪家庭原本可領到一年「育嬰留職停薪津貼」的美意直接打對折。

萬美玲表示，我國正面臨少子化的國安危機，政府政策不該過於理想及僵化，再加上目前我國家庭型態多以雙薪家庭為主，若「育嬰留職停薪津貼」能更有彈性，相信對雙薪家庭生育照顧子女上可以有更大的幫助，因此她提案修正就業保險法第19條之2，讓夫妻雙方自行協調出一人，單獨請領一年的「育嬰留職停薪津貼」，給雙薪家庭的夫妻多一種選擇。

育嬰津貼

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