只許州官放火？國民黨：民進黨自製假消息無一件遭罰

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聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣指出，蔡政府2016年以來因「散布謠言」警察機關移送的案件暴增近28倍，試圖製造「寒蟬效應」箝制言論自由。記者周志豪／攝影
國民黨主席江啟臣指出，蔡政府2016年以來因「散布謠言」警察機關移送的案件暴增近28倍，試圖製造「寒蟬效應」箝制言論自由。記者周志豪／攝影

國民黨主席江啟臣指出，蔡政府2016年以來因「散布謠言」警察機關移送的案件暴增近28倍，試圖製造「寒蟬效應」箝制言論自由。國民黨晚間再質疑，小市民因遭告發散布謠言被開罰，民進黨自製的假消息滿天飛，通通沒有被處罰。

國民黨點名，近日捲入「分租」疑雲的民進黨立委王定宇就是假訊息大戶：去年1月2日諸多高階將領搭乘UH-60M「黑鷹」直升機失聯，軍方尚未發布相關救援消息，王就自行宣稱獲救，為搜救添亂。

國民黨指出，去年9月王定宇又宣稱東沙島遭包圍60小時，是印太地區最驚險的「60個小時」，秒遭海巡署打臉都是商船無害通過。

此外，倍受爭議的還有行政院自製的假新聞。國民黨表示，去年11月政院前發言人丁怡銘在行政院記者會上，誣指特定牛肉麵店家使用萊牛，店家秀出檢驗報告完全零檢出。

國民黨說，去年12月，行政院長蘇貞昌院長為闖關美國萊豬，不惜抹黑在地豬農挺開放萊豬，事後又遭相關業者打臉絕無此事。

國民黨也點名蔡英文總統，宣稱突破檢疫障礙，將鳳梨賣到澳洲，事後也被打臉僅賣56公斤，還只是鳳梨乾，1公斤的生鮮鳳梨都沒賣出去。

國民黨批評，民進黨從立法委員到行政院、總統府，一手「恐怖統治」動用警察找平民百姓喝茶，另一手自製「假訊息」唬弄人民；小市民不斷被政府騷擾，民進黨那些當官的從來都不會有事，綠色果真是原諒的顏色。

國民黨 行政院 民進黨

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