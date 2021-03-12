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再批台農發 江啟臣：經營4年績效不如4天預購鳳梨
大陸以截獲檢疫性有害生物為由，2月25日傍晚通知3月起暫停台灣鳳梨輸入。農委會隨即在4天內就號召全民預購近4.17萬公噸鳳梨。國民黨主席江啟臣晚間質疑，蔡政府2.5億元組建的台農發公司，4年銷售業績竟還不如農委會4天。
江啟臣表示，台農發公司不但銷售成果不佳，還負債9469萬，淨值只剩1.3億元，賠掉近半資本額，卻沒有為農民開拓市場；國家投資的公司賠上的都是人民的納稅錢，4年繳出近乎死當的成績單，農委會還要繼續浪費公帑？
江啟臣說，民進黨宣稱要讓雞蛋不放同一個籃子，分散風險，但據農委會統計，從蔡總統上台開始，農產品出口大陸占比年年升高，2018年達到最高點；2020年受疫情影響，出口大陸占比才下滑到20.7％，依然高於2016年的19.4％。
江啟臣表示，按照農委會這個統計結果，形同民進黨正把更多的雞蛋放進同一個籃子；蔡政府所謂的分散風險，只是蒙蔽自己。
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