蔡英文：大南方逐步落實 南科拚產值破兆

總統蔡英文今天晚上參加台南市億載會第18、19屆會長吳盈進與鍾杰霖的交接典禮，蔡英文表示，大南方計畫正逐步落實，而隨著台積電3奈米廠進駐南科，產值往破兆挺進。她強調，疫情還沒結束，挑戰還很大，正盤點受影響產業，協助減輕負擔，讓經濟持續穩定前進。

蔡英文表示，這次來見證億載會長交接，也感謝億載會為台南創造可觀產值和就業人口，並打下很好的經濟基礎，未來也會持續發展並光大。她說，去年面臨疫情，但上月出口，創造連續8個月正成長，今年的經濟成長率也可望超過4%。