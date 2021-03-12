蔡英文：大南方逐步落實 南科拚產值破兆
總統蔡英文今天晚上參加台南市億載會第18、19屆會長吳盈進與鍾杰霖的交接典禮，蔡英文表示，大南方計畫正逐步落實，而隨著台積電3奈米廠進駐南科，產值往破兆挺進。她強調，疫情還沒結束，挑戰還很大，正盤點受影響產業，協助減輕負擔，讓經濟持續穩定前進。
蔡英文表示，這次來見證億載會長交接，也感謝億載會為台南創造可觀產值和就業人口，並打下很好的經濟基礎，未來也會持續發展並光大。她說，去年面臨疫情，但上月出口，創造連續8個月正成長，今年的經濟成長率也可望超過4%。
蔡英文說，政府拚經濟也加速推動地方建設，有信心維持南北發展，落實大南方計畫。南科是台灣半導體重鎮，等台積電3奈米廠進駐後，南科產值可望破兆。她表示，台南綠能科學城也如火如荼在進行，會吸引年輕人，留在這裡工作。為了提升經濟，政府提出3大方案，除了台商回流，對於大中小企業也提供土地、人力、水、電的協助。目前疫情還未結束，挑戰還很大，政府正積極盤點可能被影響的產業，提供協助並減輕負擔，促使經濟穩定前進。
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