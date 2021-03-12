【專家之眼】蔡政府反對囤房稅 理由荒誕無稽

行政院會11日討論房地稅制改革，決議暫不處理在野黨力推的囤房稅，讓多數買不起房的國人相當失望。更誇張的是，政府官員為維持不動產的持有稅低稅率，還提出許多似是而非的理由。

關於不推囤房稅的原因，政府官員紛紛提出許多冠冕堂皇的說法。財政部長蘇建榮指出，一方面打擊面較大，要審慎思考，例如因繼承、祖厝等原因，並非投機囤房，要避免傷及無辜；另一方面也擔心重蹈南韓覆轍，擔憂租金轉嫁到租屋族。

行政院發言人羅秉成表示，政府擔心課徵囤房稅，房東會將成本轉嫁房客，以持有超過四房者來推算，每戶每年僅增加幾千元稅金，但可能有高達78萬承租戶受到波及。羅秉成補充，轉嫁效應也可能是店家，若房東要調漲租金，消費民生也會受影響。

政委龔明鑫指出，房地合一稅修法鎖定的對象比較清楚，遏止的行為也比較集中，而囤房稅需要地方政府的配合，還有房價城鄉差距等問題要考量，複雜程度相當高

然而，這些反對囤房稅理由相當荒謬，本文逐一分析之。

首先，技術性問題均可排除：因繼承、祭祀公業、遺贈等原因取得不動產，與炒房較無關聯性，課徵囤房稅較不合理。然這些較特殊的事項，皆可立法排除，亦不至於大幅增加課稅成本。

其次，對租屋市場影響有限：行政院認為課徵囤房稅，屋主將會轉嫁至房租上。持有四戶以上才有囤房稅問題，這類的屋主大都屬於經濟能力強的階層，囤房稅對其影響相當有限。除非租屋市場都是多房族所掌握，否則當其調漲房租時，房客仍可在租屋市場上找到其他房源，不易影響租屋市場。張金鶚教授反認為，囤房稅能讓更多空屋釋出（迫使閒置的房屋進入租屋市場），如此一來供給增加，房市轉嫁更為困難。

羅秉成也提到，對店面徵囤房稅，房東跟著漲租金後，消費民生也會受影響。依照這種邏輯，政府所有的稅只能調降不能調漲，否則都會引發通貨膨脹的風險。

另外，房地合一稅2.0，延長短期持有的定義，由2年提高至5年，將使不動產短期交易被課徵高額資本利得稅（2年以內者交易稅率高達45%，2至5年稅率為35%），降低投資客5年內出售意願，同時提高將不動產出租誘因，也將增加租賃市場的供給。

第三，地方政府配合與城鄉差距不是藉口：房屋稅是地方稅，由於多屋族的房屋多散布各縣市，因縣市政府沒有其他地方的資料，無法計算他縣市的房屋，反而需要中央配合，由財政部的全國總歸戶資料始能課徵囤房稅；現在炒房問題已不限於都會區，許多小鄉鎮的房價飆漲幅度更勝大城市，難道小鄉鎮就沒必要落實居住正義？

最後，韓國經驗不可類比：南韓為抑制高漲的房價，採取激進的作法，以持有稅為例，「綜合房地產稅」最高稅率從3.2%一舉調高至6%；名下已有多戶房產的所有者及以出租為本業的企業，增購新屋要繳交12%的印花稅等。韓國與我國不同，係採實價課稅，所以韓國稅率調漲對所有人產生極大的負擔，才會有租金轉嫁問題。