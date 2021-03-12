【重磅快評】陳其邁滿意度近七成 沒有87%肯定不準！

這大半年來，高雄市每次只要上新聞，不脫公安事件與治安事件，尤其最近高雄大樹爆發麵包師傅持槍打死兩名民眾，更讓「現在是不是只剩我沒有槍了？」成了高雄市民間的問候語。巧的是，此時有一份民調出爐，顯示高雄市長陳其邁上任半年多來，整體施政滿意度跟治安滿意度雙雙高達68%，果然邁邁市長讓高雄的光榮感全回來了。

稍懂政治的人都知道，民調向來就是一個「可控」數字，牽涉到問法、順序還有機構效應，其實也不用太認真對待。這份民調之所以引起討論，是因為一般市民的感受落差太大，不只是治安滿意度高到嚇人，對於高雄市公安滿意度更高達近七成四，對於提升環保品質的滿意度也有六成七，更有破七成的民眾對高雄市政未來發展深具信心。

高雄市這半年來因為治安事件、公安意外導致傷亡事件早已不勝枚舉，面對高雄治安事件不斷，被酸是「慶記之都」，陳其邁變成高譚市長，行政院長蘇貞昌緩頰說，這些都是突發的治安事件，情殺、仇殺「難免」，和顏悅色的模樣跟過去韓市府爆發治安事件，蘇貞昌疾言厲色譴責，內政部長徐國勇及警政署長陳家欽立刻南下坐鎮的陣仗簡直天差地別，只能解釋是時空背景不同了。

三天兩頭的街頭槍戰要硬拗成突發件事也就算了，入冬以來，高雄市的空氣品質簡直已經到了讓人難以忍受的程度，幾乎都是日日紅害，高市府對於移動汙染源管制無力，而在固定汙染源，高雄市境內仍有十幾座燃煤的汽電共生鍋爐，一年要燒200多萬噸的煤，包括興達燃煤電廠，更是燒好燒滿。相較韓市府時期對於興達電廠有幾次出重拳要求降低排汙量，換了市長，似乎也不是問題了。就在這份民調公布的當天，環團才跳出來批評陳其邁「佛系治霾」，讓市民日夜吸毒氣。這六成七的環品滿意度，也讓人有平行時空之感。

民調中還提到，有破七成的市民對於高雄市未來發展深具信心。民調數字可以操控，但人民「用腳投票」可是騙不了人，根據內政部的統計，台灣人口去年首度出現負成長，人口總數下降的同時，卻有不同的人口版圖移動，其中六都呈現三增三減，遷出大於遷入的三都中，除了台北市因為房價因素導致人口減少外，剩下的兩都分別是高雄市跟台南市。

其中，高雄市去年就少了7266人，是近10年之最，尤其是在7月到12月更是狂減了近6000人，平均每個月減少了近千人。雖然有人將之解釋成是因為當時有人因為罷韓投票，紛紛將戶口遷入，投票後就遷離所致，但高雄北漂族愈來愈龐大，卻也是不爭的事實。