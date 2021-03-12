影／全球僑台商挺自由旺來 徐佳青：已跟澳洲紅酒齊名

僑委會今天下午舉行「全球僑台商逗陣挺自由旺來」記者會，邀請三大商會代表及鳳梨相關產業代表與會一起相挺自由鳳梨。台灣鳳梨因故無法外銷致大陸，可能導致鳳梨果農逾新台幣16億元農損，引起海外僑胞及友我人士熱烈回響，紛紛表達對我國農產品支持及信心，且願以實際行動支持。僑委會為回應海外僑胞自主發起支持台灣農業行動，協助彙整各國進口鮮果鳳梨檢疫規定及訂購意願。

僑委會副委員長徐佳青在記者會上表示，「Freedom Pineapple」已經跟澳洲紅酒在國際上被等量喜歡，希望藉由鳳梨事件來拓展台灣在國際上能見度。今年鳳梨價格不但不會下跌已經往上飆了，很多鳳梨還沒成熟大家都去搶摘，所以鳳梨農晚上都要雇人看守，避免鳳梨遺失。一方面可喜在價格上有全民大團結和僑胞愛心相挺，讓鳳梨農不至於因為這次事件受到損害，但還是需要長期思考從鳳梨事件出發，也讓農產加工製品都有機會在世界上佔有一席之地。 僑委會今天下午舉行「全球僑台商逗陣挺自由旺來」記者會，僑委會副委員長徐佳青（前排右五）與三大商會代表及鳳梨相關產業代表與會一起相挺自由鳳梨。記者季相儒／攝影 僑委會今天下午舉行「全球僑台商逗陣挺自由旺來」記者會，僑委會副委員長徐佳青（前排右三）與三大商會代表及鳳梨相關產業代表與會一起相挺自由鳳梨。記者季相儒／攝影