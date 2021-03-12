與黃珊珊互別苗頭 蔣萬安出席寵物旅館開幕搶攻毛孩票

立委蔣萬安去年特地跨區在士林、內湖設立服務處，被視為在佈局台北市長選戰，今天特地前往大安區新開幕的寵物旅館剪綵，雖說蔣本身養過喜樂蒂、柴犬和哈士奇，但仍被外界認為在為台北市長選舉熱身。蔣萬安表示，距離選舉還有一段時間，自己只是來參加活動，不需要過度聯想，做好現階段工作才符合民眾期待。

台北市長選戰前哨戰已經悄悄展開，藍白陣營積極搶攻選票。就在黃珊珊日前出席古亭狗運動公園的開幕，與毛小孩互動自如，還秀出自家的狗狗；無獨有偶，蔣萬安今天也出席寵物旅館的開幕剪綵活動，現場抱起黑色貴賓狗，兩人似乎想搶攻毛孩族群選票。

蔣萬安表示，距離選舉還有一段時間，立法院也正在開議，進行施政總質詢，現在的本分就是把角色扮演好、工作做好，才符合人民期待。而今天只是出席寵物旅館的開幕活動，自己也曾經養過哈士奇、柴犬和美樂蒂，關心地方流浪貓犬問題，未來還會持續關注毛孩的相關議題。

國際奧會宣布2024年巴黎奧運將新增霹靂舞等4項運動項目，台北市副市長黃珊珊積極接觸街頭文化相關團體； 好巧不巧，蔣萬安也接下北市街舞運動協會首任理事長，兩人互別苗頭。

蔣萬安要外界不要過度聯想，只是因為跳街舞的年輕朋友向他反映，希望先成立協會，再和公部門或立法院進行溝通，尤其在奧運把霹靂舞等項目列入其中，成立協會培育選手就更為重要。